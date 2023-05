Dopo un semestre ricco di novità e presentazioni in ambito CPU consumer, Intel e AMD si trovano ora a dover attendere l’esito delle vendite che, inevitabilmente, da qui a fine estate premierà una della due in attesa della prossima generazione di processori. Se AMD ha avuto “l’ultima parola” con i modelli desktop della serie Ryzen 7000X3D, il competitor di sempre Intel dovrebbe invece essere il primo a fare la prossima mossa con quello che sarà probabilmente un refresh degli attuali Raptor Lake-S Core 13a gen.

Questo è quanto suggerisce l’ultimo comunicato ufficiale del partner ASRock che, annunciando la nuova scheda madre Z790 Phantom Gaming Nova, lascia intuire l’arrivo di almeno un processore di fascia enthusiast, per intenderci sulla scia del Core i9 13900K/KS. Stando a quanto riportato, la prossima Phantom Gaming Nova offre il meglio della piattaforma Z790 ed è ottimizzata per supportare – testuali parole – le future CPU “energivore” dell’azienda di Santa Clara.

Considerando che si rimane su socket LGA 1700 e che Intel Meteor Lake dovrebbe essere nettamente più efficiente grazie al nodo Intel 4 – senza considerare che il debutto di quest’ultimo è atteso prima sulla piattaforma notebook – l’ipotesi Raptor Lake Refresh risulta plausibile, così come un possibile lancio in autunno.

La dichiarazione di ASRock potrebbe anche essere arbitraria o fuorviante, tuttavia crediamo lo stesso che Intel abbia qualcosa in serbo per ottobre/novembre; al momento mancano dettagli precisi, ma dovrebbe trattarsi di una soluzione estrema visto che probabilmente andrà ad affiancare/rimpiazzare prodotti come quelli della serie Core i9 13900.

La scheda madre Phantom Gaming Nova Z790 è dotata di WiFi 7 e LAN 5 Gbps, ma dovrebbe distinguersi per la sezione di alimentazione che, stando ai dati ASRock, prevede un VRM a 20+1+1 fasi; in commercio esistono già schede madri Z790 di pari categoria, voci di corridoio tuttavia suggeriscono che i prossimi modelli per l’ipotetico Raptor Lake-S Refresh supporteranno la tecnologia DLVR (Digital Linear Voltage Regulator), originariamente attesa sugli attuali Core 13a gen, ma successivamente disabilitata.

Intel DLVR dovrebbe permettere di migliorare l’aspetto consumi e, inutile nasconderlo, si spera in un ulteriore incremento delle prestazioni assolute; sinceramente è difficile immaginare qualcosa di più spinto in frequenza di un Core i9-13900K o Core i9-13900KS su nodo Intel 7, ma un netto miglioramento dell’efficienza potrebbe dare all’azienda di Gelsinger un ulteriore margine per tirare fuori qualcos’altro dal cilindro, il tutto in attesa di essere passare definitivamente a Intel 4 (ex 7nm).

Nel frattempo vi segnaliamo che i due processori di punta Intel Core 13a gen sono disponibili su Amazon Italia; il Core i9-13900K attualmente ha un prezzo abbastanza allettante, mentre per il modello Core i9-13900KS siamo ancora oltre i 1.000 euro, cifra che possiamo definire senz’altro proibitiva.