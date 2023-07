Dopo il Canada, tocca al Regno Unito e agli Stati Uniti d’America dire addio al piano Base di Netflix, l’abbonamento più economico senza annunci pubblicitari. Si tratta di una mossa che non sorprende poi molto, alla luce di quanto già visto sul mercato canadese e dell’evidente volontà dell’azienda di spingere molto sul piano “Standard con pubblicità”, quello che da noi costa 5,49 euro al mese.

Nella pagina di supporto di Netflix non viene dunque più elencato il piano Base (da 9,99 dollari e da 6,99 sterline al mese), formula che risulta non più disponibile per i nuovi iscritti. Ciò significa che chi paga già questo abbonamento di Netflix potrà mantenerlo purché non lo annulli o cambi piano, come d’altronde già succede anche in Canada.

Come intuibile da questo screenshot che mostra bene la situazione statunitense attuale, il piano Base (dal prezzo di 9,99 dollari al mese) era ed è ancora nella maggior parte dei Paesi una via di mezzo piuttosto conveniente fra la formula con gli annunci pubblicitari e le versioni Standard e Premium, decisamente più costose benché più ricche.

D’altronde anche il fatto che Netflix non abbia ancora introdotto nel piano Base il supporto alla riproduzione dei contenuti a risoluzione Full HD, disponibile invece nella formula più economica Standard con pubblicità, rappresenta un indizio della volontà di rimuovere l’abbonamento in questione da 7,99 euro, che ad oggi risulta posizionato su una fascia di prezzo molto simile rispetto a quest’ultimo, disponibile a 5,49 euro al mese.

Così il divario fra le tre opzioni d’abbonamento disponibili diventa notevole, considerando i 12,99 e i 17,99 euro mensili necessari per i piani Standard e Premium, destinati con buona probabilità a rimanere le uniche formule di Netflix senza annunci pubblicitari anche in Europa e altrove. Dopo la rimozione statunitense e britannica, probabilmente sarà infatti questione di tempo anche per altri mercati, compreso il nostro.

Dunque, se siete interessati al piano Base perché costa il giusto, perché della risoluzione Full HD o Ultra HD non vi importa, perché non volete aggiungere uno o più utenti extra che non vivono con voi e non intendete nemmeno vedere gli annunci pubblicitari durante la visione di film e serie TV di Netflix, il consiglio è iscrivervi o passare al piano Base prima che l’azienda lo elimini anche in Italia.

