Da Hyundai la lettera N significa tanto: in primis Namyang, il centro di ricerca e sviluppo del costruttore e in secundis richiama il celebre complesso di circuiti di Nürburgring, sede del Technical Center europeo di Hyundai, dove vengono testate le auto N. L’ultima di queste a nascere si chiama Hyundai IONIQ 5 N, un’auto elettrica annunciata nella giornata di oggi in occasione del Goodwood Festival of Speed, una competizione motoristica di auto storiche organizzata nell’omonimo circuito britannico.

Si tratta di una vera sportiva, la più potente della storia di Hyundai, dotata di due motori elettrici che complessivamente segnano ben 650 cavalli e 770 Nm di coppia massima, con dischi freno anteriori da 40 cm e qualche chicca in pieno stile N come l’N Drift Optimizer e l’N Battery Preconditioning, per un po’ di sano divertimento in pista. Comunque, visto che nelle concessionarie Hyundai IONIQ 5 N arriverà non prima del prossimo anno, scopriamone intanto le principali caratteristiche e peculiarità.

Caratteristiche, immagini e prestazioni di Hyundai IONIQ 5 N

“IONIQ 5 N è stata sviluppata per portare il divertimento di guida a un nuovo livello grazie alle più recenti tecnologie sviluppate. Partendo da questo modello, il brand intende offrire l’esperienza di guida tipicamente N, svincolata dal tipo di powertrain: che sia a benzina, elettrico o a idrogeno, il piacere di guida non cambierà”. Partiamo da queste premesse di Till Watenberg, vicepresidente e capo del marchio N e Motorsport di Hyundai Motor Company, per inquadrare questa nuova auto elettrica, che per certi versi si avvicina come concetto ad auto come la 500 elettrica Abarth, considerando che si tratta di una versione potenziata del modello standard, pur essendo evidentemente ben altra cosa.

Il design di Hyundai IONIQ 5 N

Esteticamente parlando, si presenta con vari accorgimenti pistaioli che la distinguono notevolmente dal modello standard. Ci sono diversi elementi di design introdotti per migliorare le prestazioni, come i paraurti ridisegnati, i deflettori attivi per il raffreddamento, lo spoiler posteriore ad ala, l’estrattore posteriore, cerchi da 21″ (utili anche per ospitare gli enormi dischi freno anteriori da 400 mm), 20 mm in meno in altezza e qualche centimetro in più in lunghezza (8) e in larghezza (5).

Non mancano le novità anche all’interno, dove Hyundai IONIQ 5 N accoglie il conducente con un volante con in bella mostra il logo N, affiancato dai tipici pulsanti fisici per la selezione della modalità di guida, volante dietro al quale ci sono i due schermi per quadro strumenti e sistema di infotainment. Quello principale è posto al centro della plancia, a sviluppo orizzontale, e integra fra l’altro vari circuiti di cui è possibile tenere traccia con tempi e altre informazioni quando la funzione N Race è attiva, un po’ come accade già sulla piccola Hyundai i20 N. Non mancano poi i sedili sportivi a guscio, una piattaforma di ricarica a induzione, e varie particolarità estetiche a tema racing.

Tecnologia e funzioni di Hyundai IONIQ 5 N

Fra le particolarità tecnologiche di Hyundai IONIQ 5 N spiccano le funzioni di simulazione che, a dire del produttore, mirano ad aumentare il divertimento e il piacere di guida offrendo qualche feedback al conducente, per ovvi motivi assenti sui veicoli elettrici. Accenniamo ad esempio a N e-shift che simula i cambi di marcia di un doppia frizione DCT a otto velocità, e a N Active Sound+ che, come intuibile, va a riprodurre il suono dei motori 2.0 turbo della gamma N dai 10 altoparlanti dell’auto (8 interni e 2 esterni), per provare a coinvolgere un po’ conducente e passeggeri alla stregua delle auto termiche.

Decisamente più interessante la funzione N Road Sense di Hyundai IONIQ 5 N, già presente anche su altre auto N di Hyundai, che a seconda dei cartelli stradali e degli scenari che si presentano sulla strada consiglia automaticamente di attivare la modalità N per godere appieno di qualche curva spinta.

La funzione Vehicle to Load (V2L) è invece una chicca che permette alla Hyundai IONIQ 5 N di utilizzare l’energia della batteria per ricaricare e alimentare altri dispositivi come bici elettriche, elettrodomestici o altre attrezzature elettriche da campeggio; funziona anche ad auto spenta, per inciso.

Ci sono poi le tecnologie più pensate al divertimento in pista, come N Grin Boost che massimizza l’accelerazione con un incremento di potenza della durata di 10 secondi, l’N Launch Control per l’accelerazione massima ad auto ferma, il Track SOC che calcola il consumo della batteria per ogni giro di pista effettuato, oltre alle due funzioni accennate in esergo: N Battery Pre-conditioning e N Drift Optimizer. La prima è una funzionalità di pre-condizionamento, che va a portare le celle della batteria alla temperatura migliore per garantire le massime prestazioni; la seconda aiuta invece nelle derapate, ripartendo in maniera dinamica la potenza fra i due motori elettrici, sfruttando anche la funzione N Torque Distribution che permette di gestire la distribuzione della coppia anteriore e posteriore su 11 livelli.

Chiude il vasto assortimento di funzioni sportive di Hyundai IONIQ 5 N, l’N Brake Regen, un sistema di frenata molto particolare che è in grado di offrire fino a un massimo di 0,6 G in decelerazione tramite la frenata rigenerativa, in questo caso pensato per migliorare le prestazioni in frenata piuttosto che per aumentare l’efficienza dell’auto.

Motori, batterie e prezzi

Come anticipato, Hyundai IONIQ 5 N è dotata di due motori elettrici, uno per asse (quindi con trazione integrale), che sviluppano complessivamente 650 cavalli (478 kW) e 770 Nm di coppia quando la funzione N Grin Boost è attiva, supportati da una batteria da 84 kWh. Cronometro alla mano, l’auto è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in circa 3,4 secondi e di raggiungere una velocità massima di 260 km/h.

Per il resto, la piattaforma su cui si basa Hyundai IONIQ 5 N è la E-GMP con architettura a 800 Volt che consente di ricaricare l’auto in tempi particolarmente brevi: si passa dal 10 all’80% in circa 18 minuti alla potenza di 350 kW.

Come anticipato, l’auto arriverà nelle concessionarie italiane nel 2024, ma Hyundai non ha condiviso maggiori informazioni su tempistiche e prezzi. Considerando gli oltre 60 mila euro della versione più ricca della IONIQ 5 è lecito aspettarsi un prezzo ancora superiore per questa variante N. Ne sapremo di più nei prossimi mesi.

