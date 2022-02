È stata appena annunciata Hyundai Ioniq 5 model year 2023, un’auto elettrica che si aggiorna con diverse novità. La disponibilità italiana è prevista per il prossimo settembre 2022; nell’attesa, scopriamone peculiarità e novità.

Hyundai Ioniq 5: caratteristiche e novità del model year 2023

Per chi non la conoscesse, Hyundai Ioniq 5 è un crossover elettrico presentato circa un anno fa e per molti versi simile, come mole, alla nuova Alfa Romeo Tonale lanciata nei giorni scorsi. Rispetto a quest’ultima è decisamente più avanguardistico il design, minimale e caratterizzato da linee tondeggianti e al tempo stesso affilate, specie nel frontale. Dentro spicca la plancia che ben si accorda con le linee esterne dell’auto, in cui trovano spazio due schermi da 12,3 pollici per l’infotelematica.

Le novità del model year 2023 di Hyundai Ioniq 5 stanno sotto il cofano, anzi sotti i sedili dell’auto, che ora ospita nuove batterie da 77,4 kWh che vanno a soppiantare le precedenti da 72,6 kWh montate sulle versioni di punta attuali. Questo si traduce, chiaramente, in una maggiore autonomia, i cui dati non sono stati ancora dichiarati da Hyundai.

Resta comunque l’opzione da 58 kWh, alternativa ai nuovi accumulatori che possono esser abbinati sia alla sola trazione posteriore, sia alla trazione integrale: rispettivamente con potenze di 218 CV e di 300 CV (grazie ai 2 motori elettrici).

Queste nuove batterie di Hyundai Ioniq 5, oltre a garantire una maggiore autonomia, assicurano anche una migliore gestione delle temperature durante il viaggio, specie in inverno, periodo un po’ problematico per le auto elettriche. Il nuovo sistema di condizionamento, oltre ad adattare automaticamente la temperatura della batteria, in questo caso lavora anche in combinazione con il navigatore satellitare per garantire al meglio l’efficienza quando l’utente seleziona un punto di ricarica sul percorso.

Questa la novità più importante del model year 2023 di Hyundai Ioniq 5, auto che introduce inoltre la funzione SFD (acronimo di Smart Frequency Dampers) per aumentare il comfort di guida, nuove opzioni di personalizzazione, fra cui i paraurti neri non verniciati con guarnizioni nere associate ai fari full LED, e nuovi specchietti retrovisori digitali, i Digital Side Mirrors, dotati di 2 telecamere esterne che soppiantano i consueti specchietti fisici, alla stregua del retrovisore centrale pensionato a vantaggio di una più futuristica telecamera posizionata sotto lo spoiler posteriore.

Dunque, tante novità per la Hyundai Ioniq 5 model year 2023, che vedremo nei concessionari italiani nella seconda metà dell’anno.

