La Ford Fiesta è stata una delle icone dell’industria automobilistica americana per 47 anni, con oltre 18 milioni di esemplari venduti nel corso di sette generazioni. Tuttavia, alla fine del 2022, Ford ha annunciato la sospensione della produzione del modello, concentrandosi su veicoli a più alto margine di guadagno in Europa. Ma forse non è tutto perduto: la Ford Fiesta potrebbe tornare presto, in una versione completamente elettrica basata sulla piattaforma MEB Entry di Volkswagen.

La possibile rinascita della Ford Fiesta

Sebbene la produzione della Ford Fiesta sia stata interrotta, esiste ancora la possibilità che il modello possa tornare in una versione completamente elettrica. Martin Sander, capo di Ford Europe, ha dichiarato che l’azienda sta esplorando ulteriori opportunità di collaborazione con Volkswagen, tra cui l’utilizzo della piattaforma MEB Entry per una futura Fiesta elettrica. Questo significherebbe che la nuova Fiesta avrebbe molto in comune con la futura ID.2 di Volkswagen, compreso un prezzo inferiore ai 25.000 euro.

Ford e Volkswagen hanno già un accordo per l’utilizzo delle piattaforme elettriche di Volkswagen per la costruzione di modelli Ford. I termini dell’accordo prevedono una collaborazione per due veicoli: il primo sarà il SUV compatto elettrico Ford Explorer, che prenderà il posto della Fiesta sulle linee produttive dello stabilimento di Colonia; il secondo veicolo, che entrerà in produzione nel 2024, dovrebbe essere un crossover sportivo, con le indiscrezioni che parlano di una versione coupé del SUV Explorer. L’accordo potrebbe quindi estendersi a un terzo veicolo, riportando in vita l’iconico nome Ford Fiesta.

Va avanti la collaborazione tra Ford e Volkswagen

La collaborazione tra Ford e Volkswagen si estende oltre la produzione di veicoli elettrici. Le due aziende hanno firmato accordi per progetti congiunti su veicoli commerciali, veicoli elettrici e guida autonoma. Questa partnership mira a soddisfare le esigenze in rapida evoluzione dei rispettivi clienti e a migliorare la loro competitività a livello globale.

Ford ha già annunciato che produrrà un secondo SUV elettrico basato sull’architettura MEB di Volkswagen, noto come Capri. Inoltre, Ford sta lavorando su un altro crossover elettrico, il Puma, che dovrebbe essere prodotto nel 2024 nello stabilimento di Craiova, in Romania.

Nonostante la sospensione della produzione della Ford Fiesta, la possibilità di una rinascita del modello in una versione elettrica basata sulla piattaforma MEB Entry di Volkswagen rimane aperta. La collaborazione tra Ford e Volkswagen potrebbe portare a ulteriori sviluppi nel settore dei veicoli elettrici, offrendo ai consumatori una gamma più ampia di opzioni e contribuendo alla transizione verso un futuro più sostenibile per l’industria automobilistica. Non ci resta che attendere ulteriori informazioni in merito.

