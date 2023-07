Puntuale come ogni secondo martedi del mese, Windows 11 riceve Patch Tuesday, l’aggiornamento cumulativo mensile mirato a risolvere eventuali problematiche, falle di sicurezza o, come in questo caso, introdurre anche ulteriori funzionalità nel sistema operativo. Ricordando che, come da prassi, Microsoft ha pensato anche agli utenti Windows 10, c’è da dire che l’aggiornamento di questo mese risulta abbastanza corposo, non solo dal punto di vista della sicurezza, ma anche e soprattutto delle novità funzionali.

Windows 11: corrette ben 78 falle di sicurezza, ma non solo

Spulciando le note di rilascio del pacchetto di aggiornamento, siglato KB5028185, notiamo che l’azienda di Redmond ha corretto circa 80 vulnerabilità, di queste sei erano etichettate come critiche e quindi permettevano l’eventuale esecuzione di codice maligno da remoto; oltre alla falle critiche sopraccitate, vengono poi corretti altri bug minori che in alcuni casi dovrebbero anche ottimizzare le prestazioni e il comportamento generale del sistema.

Tra le novità invece di questo Pach Tuesday spicca sicuramente il debutto ufficiale di Moment 3 che, allo stesso tempo, viene affiancato dall’implementazione nel menu Start del badge di notifica per gli account Microsoft, nuove scorciatoie da tastiera presenti ora in Esplora file, un inedito menu nelle Impostazioni dedicato ad hub e dispositivi USB4, la possibilità di copiare i codici 2FA direttamente dalle notifiche delle app e, non per ultima, la visualizzazione dei secondi nella barra delle applicazioni che si aggiunge a ore e minuti.

Ma non è tutto, tra le diverse implementazioni c’è spazio anche per novità che riguardano le lingue e i comandi vocali. La prima è la possibilità di abilitare i sottotitoli in tempo reale per: Cinese (semplificato e tradizionale), Francese (Francia, Canada), Tedesco, Italiano, giapponese. Portoghese (Brasile, Portogallo), spagnolo, danese, Inglese (Irlanda, altri dialetti inglesi) coreano; per attivare i sottotitoli in tempo reale si può utilizzare la scorciatoia da tastiera WIN + Ctrl + L. La seconda è la rivisitazione della pagina della guida del comando di accesso vocale in-app. Ogni comando ora ha una descrizione ed esempi delle sue varianti e la barra di ricerca consente di trovare rapidamente tutti i comandi.

Rimanendo in tema Windows 11, ricordiamo che ieri Microsoft ha annunciato la fine del supporto di Windows 11 21H2, concentrando quindi tutti gli sforzi sull’ultima versione del sistema operativo. Riguardo la patch in questione invece, questa sarà scaricabile automaticamente dal canale Windows Update o manualmente dalle Impostazioni; in alternativa si può utilizzare anche il Microsoft Update Catalog (link).

