Mentre si parla sempre di più di Windows 12 e delle novità che potrebbe introdurre, Windows 11 continua a guadagnare quote di mercato tra i PC gamer, avvicinandosi sempre di più al suo tanto amato predecessore Windows 10, al momento ancora il sistema operativo più diffuso di casa Microsoft. Questo è quanto emerge dall’ultimo sondaggio mensile pubbblicato da Valve su Steam che, accodandosi a diversi altri report di settore, conferma la scalata dell’ultima versione di Windows anche tra i milioni di videogiocatori che bazzicano sulla nota piattaforma ludica online.

Windows 11 recupera terreno ma Windows 10 è ancora lontano

Stando ai dati riportati, Windows 11 è attualmente installato sul 35,7% dei PC, in crescita dell’1,7% su base mensile ma ancora dietro al solido e stabile Windows 10; quest’ultimo, da un lato perde l’1% rispetto allo scorso mese, ma con una percentuale che sfiora ancora il 60% (59,4% per essere precisi) domina con largo margine. Una sfida a due quindi che vede le restanti “build” racimolare solo le briciole, così come Mac OS, appena sotto l’1,8% di share in calo dello 0,6% se lo paragoniamo a maggio.

Non solo sistemi operativi su Steam che offre una panoramica importante sul trend hardware, in particolare su schede grafiche e processori, con poche novità questo mese ma potremmo dire solide conferme soprattutto per NVIDIA. L’azienda californiana rimane leader di settore e si impone su AMD con una percentuale del 76%, lasciando all’azienda di Lisa Su il 15% e Intel poco sotto il 9%. Rimanendo in tema, la scheda grafica più diffusa è ancora la NVIDIA GeForce GTX 1650, presente sul 5,5% dei PC collegati a Steam; a seguire troviamo la GeForce RTX 3060, mentre in linea di massima si segnala una diffusione crescente di modelli GeForce RTX 30 di fascia alta (vedi RTX 3080/3080 Ti e 3070 Ti).

Passando alle GPU di nuova generazione, la prima scheda grafica in classifica è la GeForce RTX 4070 Ti (Recensione) seguita dalla top di gamma Ada Lovelace GeForce RTX 4090; quanto ad AMD e alle Radeon RX 7000 invece, nessuna traccia della serie RX 7900 mentre segnaliamo la Radeon RX 6800 XT in leggera crescita (0,26%). In chiusura c’è posto anche per i processori, ambito dove invece Intel si aggiudica un 67,3% di share con AMD al 32,6%; le CPU a sei core sono attualmente le più utilizzate (33,2%), seguite da quelle quad-core (25,6%) e dai più potenti processori a 8 core che, in crescita quasi del 2% rispetto a maggio, sono ora installati sul 21% dei PC gaming.

Dalle statistiche notiamo che aumenta la diffusione dei processori a 10, 12 e 14, core, mentre per le altre componenti rimane più o meno tutto invariato: 16 GB di RAM, storage da 1 TB e monitor 1080P sono i più diffusi, senza dimenticare il segmento dei visori per la realtà virtuale dominato sempre da Oculus Quest 2.

Rimanendo in tema potrebbe interessarti anche: