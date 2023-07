In occasione del Prime Day di Amazon abbiamo visto nelle scorse ore il gran numero di offerte disponibili un po’ in tutte le categorie dello store. Ci sono un sacco di dispositivi Amazon scontati, tante tastiere, mouse, router e altre periferiche in offerta, vari prodotti per la smart home, ma anche una marea di cuffie e prodotti di Apple. Qui però ci soffermiamo invece sui notebook, su quelli di MSI per la precisione, che per l’occasione sono disponibili in offerta su Amazon in gran quantità.

Ecco la nostra selezione dei più interessanti, per chi fosse alla ricerca di un portatile da gaming, per lavoro o per usi standard, quindi sia economici che più costosi e di fascia elevata. E visto che mancano ormai poche ore al termine del Prime Day di Amazon, che si chiuderà alle 23:59 di oggi, 12 luglio 2023, non perdiamoci ulteriormente in chiacchiere e andiamo a scoprire insieme le migliori occasioni da tenere in considerazione.

I migliori notebook di MSI in offerta per il Prime Day di Amazon

Notebook MSI da gaming da considerare

Partiamo coi pesi massimi parlando di MSI Titan GT77HX, un notebook da gaming di fascia elevata che in occasione del Prime Day di Amazon costa 4.999 euro invece di 5.499. Il motivo di un prezzo simile è presto detto: a bordo c’è un Intel Core Raptor Lake i9-13980HX affiancato da una GPU NVIDIA GeForce RTX 4080 GDDR6 da 12 GB, con 64 GB di RAM (doppio slot) e una unità SSD NVMe PCIe Gen 4 x 4 da 2 TB.

Si tratta di un portatile da gaming per i più esigenti, dotato di uno schermo mini LED da 17,3 pollici di diagonale con risoluzione Ultra HD (3840 x 2160 pixel), con refresh rate da 144 Hz, HDR 100 e copertura dello spazio colore DCI-P3 del 100%. Per il resto, su MSI Titan GT77HX non manca una Intel Killer Wi-Fi 6E AX1690(i), una batteria da 99,99 Whr e Windows 11 Pro High End Standard Version come sistema operativo.

Acquista MSI Titan GT77HX al prezzo di 4.999 euro invece di 5.499 euro su Amazon

Si scende di un bel po’ di prezzo con MSI Raider GE68HX, notebook da gaming disponibile in offerta su Amazon per il Prime Day 2023 al prezzo di 2.799 euro invece di 3.399. Fra le caratteristiche tecniche salienti di questo portatile è necessario segnalare la presenza di un Intel Core Raptor Lake i7-13700HX affiancato da una GPU NVIDIA GeForce RTX 4070, da 32 GB di RAM DDR5 e da una unità SSD NVMe PCIe da 1 TB.

Fra le altre specifiche tecniche di MSI Raider GE68HX, bisogna segnalare lo schermo da 16″, un pannello IPS con rapporto d’aspetto di 16:10, risoluzione Quad HD+ (2560 x 1600 pixel), frequenza di aggiornamento di 240 Hz e copertura dello spazio colore DCI-P3 del 100%. Completano il quadro una scheda Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675(i), una batteria da 99,99 Whr e il sistema operativo Windows 11 Home Advanced.

Acquista MSI Raider GE68HX al prezzo di 2.799 euro invece di 3.399 euro su Amazon

Condivide con quest’ultimo la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4070, MSI Katana 17, che è tuttavia un notebook da gaming più economico, acquistabile in occasione dell’Amazon Prime Day 2023 al prezzo di 1.899 euro invece di 2.299. Alla base c’è un processore Intel Core Alder Lake i7-12650H affiancato da 16 GB di RAM DDR5 e da una unità SSD NVMe PCIe da 1 TB.

Lo schermo di questo portatile è, come intuibile, da 17 pollici, 17,3″ per la precisione: un pannello con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) e con frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Per il resto, di MSI Katana 17 è necessario sottolineare il supporto al Wi-Fi 6 e al Bluetooth 5.2 per quanto riguarda la connettività, Windows 11 Home Plus come sistema operativo e una batteria da 53,5 Whr.

Acquista MSI Katana 17 al prezzo di 1.899 euro invece di 2.299 euro su Amazon

Per chi invece non avesse particolari esigenze, ma desiderasse un notebook da gaming economico e recente, farebbe bene a considerare l’MSI Thin GF63, che nella versione con scheda grafica RTX 4050 GDDR6 da 6 GB e Intel Core Alder Lake i7-12650H è disponibile in offerta su Amazon per il Prime Day al prezzo di 1.099 euro invece di 1.349 euro.

Si tratta di un portatile dotato di uno schermo IPS Full HD (1920 x 1080 pixel) da 15,6″ con frequenza di aggiornamento di 144 Hz, con 16 GB di RAM DDR4 e SSD NVMe PCIe da 512 GB a cui non manca inoltre il Wi-Fi 6 e il Bluetooth 5.2.

Acquista MSI Thin GF63 al prezzo di 1.099 euro invece di 1.349 euro su Amazon

MSI Katana GF66 è un altro notebook da gaming che vale la pena considerare, specie alla luce del suo elevato rapporto qualità prezzo. In occasione dell’Amazon Prime Day 2023 la versione con la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 e il processore Intel Alder Lake i7-12650H è acquistabile in offerta al prezzo di 799 euro invece di 1.399.

Fra le caratteristiche tecniche salienti di questo portatile segnaliamo lo schermo IPS Full HD da 15,6″ con refresh rate da 144 Hz, i 16 GB di RAM, l’unità SSD da 512 GB, il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.2 e la batteria da 53,5 Whr. Non è presente in questo caso il sistema operativo, a differenza degli altri notebook citati che arrivano con varie versioni di Windows 11.

Acquista MSI Katana GF66 al prezzo di 799 euro invece di 1.399 euro su Amazon

A seguire vi lasciamo invece gli altri notebook da gaming di MSI ancora disponibili in offerta per l’Amazon Prime Day 2023 fino alle ore 23:59 di oggi, 12 luglio, salvo esaurimenti delle scorte:

Gli altri notebook MSI in offerta per l’Amazon Prime Day 2023

Chiuso il discorso notebook da gaming, passiamo agli altri portatili di MSI in offerta in queste ultime ore di Amazon Prime Day 2023. Fra i più interessanti c’è ad esempio MSI Summit e13 Flip Evo, un notebook dotato di uno schermo IPS touchscreen da 13,4 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1200 pixel), con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e copertura dello spazio colore sRGB del 100%. In occasione del Prime Day è disponibile in offerta al prezzo di 1.749 euro invece di 1.899 euro.

Sotto il cofano di MSI Summit e13 Flip Evo c’è un processore Intel Core Raptor Lake i7-1360P con scheda grafica integrata Intel Iris Xe Graphics, 16 GB di RAM LPDDR5 e una unità SSD NVMe PCIe da 1 TB. Bene la compatibilità con il Wi-Fi 6E, la presenza di Windows 11 Pro e di una batteria generosa da 70,07 Whr, considerando soprattutto le dimensioni.

Acquista MSI Summit e13 Flip Evo al prezzo di 1.749 euro invece di 1.899 euro su Amazon

MSI Modern 14 è invece un’opzione molto più economica, adatta a chi non ha particolari esigenze ma è alla ricerca di un notebook capace e dal buon rapporto qualità-prezzo. Per il Prime Day è acquistabile su Amazon fino a stasera al prezzo di 649 euro invece di 999 euro.

Si tratta di un portatile dotato di uno schermo da 14″ IPS con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) con a bordo un processore Intel Core Alder Lake i7-1255U e grafica integrata Intel Iris Xe Graphics. Per il resto, questa versione di MSI Modern 14 monta 16 GB di RAM, una unità SSD PCIe NVMe da 512 GB e conta su Wi-Fi 6, su una batteria da 39,3 Whr e su Windows 11 Home Plus come sistema operativo.

Acquista MSI Modern 14 al prezzo di 649 euro invece di 999 euro su Amazon

Per chi col notebook ci lavora, specie i creativi, dovrebbe invece guardare a MSI Stealth 16 Studio, disponibile in offerta su Amazon per il Prime Day 2023 al prezzo di 3.499 euro. La versione in questione è quella con processore Intel Core Raptor Lake i7-13700H affiancato da una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4070 Star Blue.

Lo schermo di MSI Stealth 16 Studio è un pannello IPS da 16″ WHD+ (2560 x 1600 pixel) con rapporto d’aspetto di 16:10, frequenza di aggiornamento di 240 Hz e copertura dello spazio colore DCI-P3 del 100%. Da menzionare i 32 GB di RAM DDR5, l’unità SSD NVMe PCIe da 1 TB, la scheda Intel Killer Wi-Fi, la batteria da 99,99 Whr e Windows 11 Pro come sistema operativo.

Acquista MSI Stealth 16 Studio al prezzo di 3.499 euro su Amazon

Chiudiamo questa selezione di notebook di MSI in offerta per il Prime Day 2023 di Amazon con un altro portatile per creator. Accenniamo non a caso a MSI Creator Z16, un notebook disponibile in offerta a 1.649 euro invece di 2.699 euro con a bordo un processore Intel Core Alder Lake i7-12700H e una GPU NVIDIA GeForce RTX 3060.

Si presenta con uno schermo da 16″ touchscreen con risoluzione QHD+ e refresh rate da 120 Hz, con 16 GB di RAM, un’unità SSD da 1 TB, Wi-Fi 6E e Windows 11 Pro a bordo.

Acquista MSI Creator Z16 in offerta su Amazon a 1.649 euro invece di 2.699

In più, vi segnaliamo anche questi altri notebook MSI in offerta per il Prime Day 2023 fino a stasera, 12 luglio 2023:

Non dimenticatevi che le offerte dell’Amazon Prime Day 2023 sono in vigore fino alle 23:59 di stasera, 12 luglio 2023, per i clienti Amazon Prime, ma c’è in ogni caso la possibilità che i prodotti terminino prima. Ragion per cui se trovate quello che fa al caso vostro, di MSI e non solo, non pensateci troppo.

Offerte per categoria

Comunque, per rimanere aggiornati sulle migliori offerte tech del Prime Day 2023 e non solo, vi suggeriamo di iscrivervi al nostro canale Telegram prezzi.tech dove ogni giorno condividiamo in tempo reale le occasioni più interessanti del web: ecco il link diretto.

Potrebbero interessarti anche: È tempo di farsi una Smart TV nuova: tantissime in offerta per l’Amazon Prime Day e Una PC build con le offerte dell’Amazon Prime Day 2023? Ecco come