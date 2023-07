Le tantissime offerte del Prime Day 2023 approdano anche nel segmento delle periferiche per PC e fino a domani sono molti i prodotti da tenere d’occhio se siete alla ricerca di una nuova tastiera, un mouse gaming ad alte prestazioni ma a un costo accessibile, oppure un siete in procinto di fare un upgrade del vostro vecchio router. Anche in questo caso non è sempre facile destreggiarsi nella miriade di promozioni messe in atto dai vari brand, in questo caso vi daremo qualche consiglio sui prodotti che riteniamo più validi e che meritano quantomeno di essere considerati se siete in procinto di fare un acquisto durante la campagna Amazon.

Prime Day: le migliori tastiere in offerta

La scelta di periferiche e accessori solitamente è molto soggettiva ma tra i molti prodotti in sconto abbiamo fatto un’ulteriore scrematura per quanto riguarda periferiche I/O, i router più interessanti e le cuffie. Per le tastiere partiamo da Logitech e segnaliamo la G413 SE, soluzione gaming che si affida a switch meccanici tattili con supporto Anti-Ghosting e retroilluminazione RGB, oppure, se non giocate, il kit tastiera/mouse Logitech MK850 dotato di interfaccia wireless/bluetooth, tasti programmabili e supporto PC/Mac è scontato addirittura del 57%.

Volendo cambiare brand, un’ottima offerta è riservata alla HyperX Alloy Origins 60, tastiera da gioco meccanica, equipaggiata con switch HyperX e led RGB personalizzabili; guardando invece alla fascia alta c’è la ASUS ROG Azoth (foto in apertura) periferica wireless dotata di 75 Tasti, Display OLED, Switch ROG NX red con RGB, stabilizzatori e copritasti in PBT.

Mouse gaming e non

Passiamo ai mouse dove troviamo il tanto amato Logitech G502 HERO, periferica ad alte prestazioni che non ha bisogno di presentazioni grazie al sensore HERO da 25.600 DPI, pesi regolabili, 11 tasti programmabili e illuminazione RGB. In alternativa un altro sempreverde, il Razer Basilisk X Hyperspeed con connessione wireless, tecnologia Hyperspeed e batteria ad altissima autonomia.

Un’altra valida opzione potrebbe essere l’ASUS ROG Spatha X Dual-Mode, un mouse wireless e USB-C, veloce con il suo sensore ottico da 19.000 DPI, ampiamente personalizzabile con i 12 Tasti programmabili e tutta una serie di ottimizzazioni ASUS per migliorare l’esperienza utente: socket switch Push-Fit, ROG Micro Switch, base di ricarica magnetica. Per gli amanti Microsoft, segnaliamo infine un taglio prezzo del 42% sul kit tastiera/mouse Microsoft Wireless 900 Desktop, compromesso che potrà soddisfare le esigenze di un’ampia fascia dell’utenza media.

Router

Passiamo ai router dove abbiamo individuato almeno due buone offerte. La prima è il TP-Link Archer AX53, un router WiFi 6 Dual-Band AX3000 con WPA3, Tecnologia TP-Link HomeShield, OneMesh e Compatibile con Alexa. Un taglio di prezzo del 53% è molto allettante per questo router, se però cercate un’opzione di fascia più alta vi consigliamo l’ASUS ROG Rapture GT-AX6000, ottimizzato per il gaming con Game Boost e dotato di due Porte Ethernet 2.5G, VPN Fusion oltre che WPA3.

Cuffie Gaming

Chiudiamo questa carrellata con tre consigli per le nostre cuffie da gioco. Si parte con le Corsair HS55 WIRELESS CORE, cuffie pensate per il gaming dotate di tecnologia Tempest 3D AudioTech per PS5 e microfono omnidirezionale; le Corsair HD55 possono funzionare sia wireless a 2,4 GHz che su Bluetooth con una portata di 15 metri e vantano un design ergonomico con telaio ultra leggero.

Rimanendo in questo segmento di mercato ci sono anche le cuffie wireless a bassa latenza Razer Opus X, equipaggiate con driver al neodimio da 40 mm e calibrazione personalizzabile, mentre per chi punta a qualcosa di ancora superiore, segnaliamo le SteelSeries Arctis Nova Pro con Audio Hi-Res, Audio spaziale a 360°, GameDAC Gen 2 e microfono ClearCast Gen 2; una top di gamma che tra l’altro è compatibile non solo con PC ma anche con PS5, PS4 e Switch.

Se dovete fare acquisti non perdete tempo, l’Amazon Prime Day va avanti solo fino a domani; rimanete sintonizzati su TuttoTech per essere aggiornati in tempo reale su tutte le offerte più vantaggiose.