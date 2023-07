L’Amazon Prime Day entra nel vivo con moltissime offerte anche per il mondo PC e componenti, il momento ideale quindi per portare a casa una build ad alte prestazioni ma con un prezzo vantaggioso. Come ogni anno sono migliaia i prodotti in sconto, non solo per il segmento entry-level ma anche e soprattutto nella fascia alta, dove spesso si praticano i maggiori tagli di prezzo.

In questo caso abbiamo messo in piedi una build che possiamo definire una via di mezzo, un sistema pensato per spaziare su diversi ambiti di utilizzo, dal gaming, alla produttività, garantendo però la possibilità di aggiornamento soprattutto sul sottosistema grafico che, non sorprendendoci, è quello dove le offerte quest’anno latitano e ci portano anche in questa direzione.

Una build di alto livello praticamente a metà prezzo

Tra le diverse offerte vagliate, quelle che vi consigliamo ci portano su una piattaforma Intel Core 13a gen “Raptor Lake”; tutto nasce intorno al processore, l’Intel Core i5-13600K, soluzione a 14 core che garantisce solide prestazioni in gaming e ottime soddisfazioni in multi-thread/produttività. La piattaforma Intel può contare sul chipset top di gamma Z690 alla base della TUF GAMING Z690-PLUS WIFI, scheda madre con un robusto VRM a 14+1+1 fasi, supporto DDR5 6000 in overclock e un’ampia connettività che prevede PCI-E gen 5.0, USB-C 20 Gbps oltre a WiFi 6E e LAN 2.5G. Chiude questo trio il dissipatore CPU, in questo caso un AiO a liquido targato MSI, il MAG CORELIQUID 280R con radiatore da 280 millimetri e due ventole da 140mm.

Per le memorie abbiamo trovato un’ottima offerta sulle CORSAIR VENGEANCE DDR5 5600MHz CL36 nella versione da 32 GB, una garanzia anche in ottica futura se dovessimo cambiare ambito di utilizzo (vedi produttività avanzata). Rimanendo in ambito memoria, o meglio storage, c’è il Samsung 980 PRO uno dei migliori SSD PCI-E gen 4.0; la promozione sul modello da 2 TB è a nostro avviso allettante con una riduzione del prezzo oltre il 30%.

Passiamo a case e alimentatore dove ritroviamo ancora Corsair con l’ormai immancabile 4000D Airflow, telaio ATX spazioso con pannello in vetro temperato, due ventole da 120 mm incluse, supporto per raffreddamento a liquido e sistema di gestione dei cavi RapidRoute. L’alimentatore è invece un ASUS ROG Strix 750W Gold, unità da 750 watt ad alta efficienza con cablaggio modulare, Ventola Axial-Tech e Tecnologia 0dB che, anche se leggermente sovradimensionato, è stato scelto anche in ottica di un futuro upgrade della GPU.

Abbiamo lasciato alla fine la scheda grafica in quanto possiamo dire che in questa occasione non c’è molta carne al fuoco, soprattutto se guardiamo ai prodotti di ultima generazione. La migliore offerta è risultata la ASUS DUAL NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti OC Edition, equipaggiata con GPU Ampere GA104 da 4864 Cuda Core e 8 GB di memoria GDDR6 con interfaccia a 256 bit; una scheda ottima per il Full-HD a dettagli alti che permette di cimentarsi anche nei giochi a 1440P rinunciando a qualche dettaglio. L’alternativa nella fascia alta è un’altra ASUS, la ROG Strix RTX 4070 Ti 12GB GDDR6X OC che, con un taglio dell’11%, risulta la RTX 40 custom più abbordabile in questo segmento ad alte prestazioni a 1069,89 euro (vedi offerta).

Il monitor da abbinare a questa build è l’AOC Gaming Q27G2E, equipaggiato con un pannello VA 27″ da 2560x1440P e capace di un refresh sino a 155 Hz supportando AMD FreeSync Premium. Anche l’opzione AOC è pensata in ottica futura, magari quando caleranno le GeForce RTX 40, mentre se guardiamo alle alternative ad alte prestazioni dobbiamo spostarci sui pannelli FHD come il TUF Gaming VG249QM1A, pannello da 24″ con refresh a 270 Hz e supporto NVIDIA G-Sync (vedi offerta).

Il PC che abbiamo messo in piedi avrebbe un costo totale di oltre 3.275 euro, mentre con gli sconti del Prime Day riusciamo a risparmiare circa il 50%, scendendo a un totale di 1.625 euro circa. A seguire le offerte nel dettaglio:

