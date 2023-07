A poco meno di docici ore dal termine del Prime Day 2023 torniamo sulle offerte rivolte a PC e periferiche per segnalarvi un’ottima promozione su uno dei migliori mouse gaming di fascia alta targati ASUS; si tratta dell’ottimo ROG Harpe Ace Aim Lab, periferica wireless pensata per i gamer professionisti (e non solo) che non vogliono compromessi in fatto di prestazioni e guardano alla massima personalizzazione delle funzionalità. Nato dalla collaborazione tra ROG e Aim Lab, questo mouse punta soprattutto agli esperti di e-sports, ambito dove reattività, prestazioni e peso fanno la differenza tra perdere o vincere un match.

ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab e il suo mostruoso sensore da 36.000 DPI

Abbiamo avuto modo di testare le prestazioni e la qualità del ROG Harpe Ace Aim Lab nella nostra recensione, motivo che ci spinge a consigliarvi caldamente questo prodotto se siete alla ricerca di un mouse top di gamma a un buon prezzo. Il mouse ROG può contare su un sensore AIMPoint 36.000 DPI, una vera scheggia che si sposa perfettamente con il design affusolato proposto da ASUS, gli switch meccanici e un peso di soli 54 grammi.

A bordo troviamo diverse ottimizzazioni ROG, non solo hardware ma anche software; l’utente potrà personalizzare con Armoury Crate che in questo caso viene affiancato anche dal software Aim Lab per sfruttare appieno le potenzialità di questo mouse.

Per maggiori dettagli tecnici e pratici vi consigliamo di dare uno sguardo alla notra prova, mentre per chi è interessato lasciamo anche la scheda tecnica del prodotto.

ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab – Scheda Tecnica

Sensore AIMPoint 36.000 DPI

Massima velocità 650 IPS

Massima accelerazione 50 G

5 pulsanti

Switch Meccanici ROG 70M

Peso 54 g

Gestione profili

Illuminazione AURA

ROG Paracord

Bluetooth 5.1

RF 2.4 GHz

USB 2.0

Armoury Crate

Aim Lab software

Con l’offerta del Prime Day, ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab è disponibile con uno sconto del 20%, passando da 141,99 euro a 113,99 euro (vedi offerta).

