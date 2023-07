Xiaomi ha portato in Italia Redmi Watch 3 Active e Redmi Buds 4 Active in occasione del Prime Day di Amazon. Sono due prodotti di fascia molto economica disponibili all’acquisto da oggi sia sullo store ufficiale che sui principali rivenditori di terze parti.

Il primo è uno smartwatch che, fra le altre cose, consente di effettuare chiamate tramite bluetooth, supporta oltre 110 modalità sportive e promette 12 giorni di autonomia; le cuffie sono invece di tipo true wireless in-ear, molto economiche ma abbastanza complete dal punto di vista tecnico. Scopriamone insieme i dettagli.

Caratteristiche e funzioni di Redmi Watch 3 Active

Redmi Watch 3 Active è un orologio piuttosto economico dotato di uno schermo LCD da 1,83″ da 240 x 280 pixel (201 PPI di densità) con 450 nit di luminosità massima, un display dalla forma rettangolare, in stile Apple Watch. Come anticipato, grazie alla connettività bluetooth, oltre a collegarsi allo smartphone per ricevere le notifiche e per sincronizzare le attività, permette anche di effettuare le chiamate e di rispondere alzando il braccio, pur non essendo di fatto un dispositivo autonomo alla stregua degli smartwatch LTE.

Supporta più di 110 modalità sportive, resiste alle immersioni in acqua fino alla profondità di 5 atmosfere (50 metri), integra un ampio parco di quadranti, oltre 200, con cui è possibile personalizzarne la grafica e, promette fino a 12 giorni di autonomia con un utilizzo standard, che scendono a 8 se usato in maniera più intensa (dati tuttavia non meglio contestualizzati dal produttore).

Per il resto, Redmi Watch 3 Active supporta il monitoraggio dell’ossigenazione del sangue, del battito cardiaco e del sonno, monta un accelerometro a 3 assi, 2 MB di RAM, 16 MB di ROM e un cinturino in TPU incluso grigio, giallo o bianco.

Caratteristiche e funzioni di Redmi Buds 4 Active

Passiamo a Redmi Buds 4 Active, un nuovo paio di cuffiette di fascia economica di tipo true wireless dalla forma in-ear. Fra le caratteristiche tecniche principali è necessario sottolineare la presenza di driver dinamici da 12 mm, del Bluetooth 5.3 con raggio da 10 metri, di una batteria da 34 mAh presente negli auricolari e di un’unità aggiuntiva da 440 mAh incastonata nella custodia di ricarica. A tal riguardo Xiaomi dichiara 5 ore di autonomia continuativa con una singola ricarica e fino a 28 ore con il supporto energetico della custodia, che consente alle cuffie di ricaricarsi in circa un’ora e mezza tramite porta USB C. Per inciso, anche in questo caso i dati riportati non sono meglio contestualizzati.

Per il resto, le cuffie Redmi Buds 4 Active supportano il codec audio SBC, sono dotate di una modalità a bassa latenza utile mentre si gioca o si guarda un video per sincronizzare l’audio con le immagini e sono compatibili con Google Fast Pair che semplifica la connessione con i dispositivi Android automatizzando l’accoppiamento all’apertura della custodia (servono i Google Play Services 11.7 e successivi, oltre ad almeno Android 6).

Prezzi e disponibilità

Entrambi i prodotti sono disponibili in Italia da oggi, acquistabili sia sullo store di Xiaomi che tramite le principali catene di elettronica di consumo come Amazon, MediaWorld, Unieuro ed Euronics.

Lo smartwatch Redmi Watch 3 Active arriva nei colori Black e White al prezzo di listino di 39,99 euro, mentre le cuffie Redmi Buds 4 Active costano 29,99 euro. A seguire vi lasciamo alcuni link per acquistarli direttamente:

