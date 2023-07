Se state cercando un nuovo notebook e volete restare nel mondo Apple o magari dare una possibilità a quest’ultima dopo anni di Windows, allora potreste dare uno sguardo alle offerte disponibili in queste ore su Monclick: il sito propone MacBook Air 15 M2 in grande sconto grazie a uno speciale coupon, valido sia per la versione 8-256 GB sia per quella 8-512 GB con SSD più rapido. Vediamo come approfittarne al volo.

Apple MacBook Air 15 M2 in offerta con coupon

Il MacBook Air 15 M2 è uno dei modelli Apple più apprezzati: rispetto al modello da 13″, con il quale condivide gran parte dell’hardware, mette a disposizione miglioramenti alle prestazioni, passi avanti nell’audio e nella costruzione interna, come abbiamo apprezzato nella nostra recensione.

Il notebook della mela offre uno schermo IPS 16:10 da 15,3 pollici a risoluzione 2880 x 1864, con cornici ridotte grazie all’uso del notch (che integra una webcam a 1080p), luminosità di picco di 500 nit e tecnologia True Tone. Il cuore è naturalmente l’Apple Silicon M2, affiancato da 8 GB di RAM e da SSD da 256 o 512 GB: l’efficienza energetica e la batteria da 66,5 Wh (con alimentatore da 35 W in confezione) garantiscono un’autonomia che può arrivare fino a circa 18 ore con utilizzo offline di Word (con luminosità al 70%).

Apple MacBook Air 15 M2 è stato lanciato al prezzo di 1649 euro (8-256 GB) e 1879 euro (8-512 GB), ma grazie all’offerta e al codice sconto disponibili su Monclick potete riuscire a portarvelo a casa per molto meno. La configurazione con meno memoria è acquistabile a 1392,69 euro, mentre quella più generosa a 1586,49 euro: si tratta di quasi 300 euro di sconto in entrambi i casi. Per arrivare a queste cifre non dovete fare altro che aggiungere il prodotto al carrello e digitare il coupon V503-1V14-1L4Y all’interno del campo dedicato (lo trovate in basso, nel carrello). Se siete interessati potete procedere seguendo uno dei link qui sotto. Più in basso (e nel video qui sopra) potete dare un’occhiata alla nostra recensione, in modo da risolvere gli ultimi dubbi. Per altre offerte potete iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech.

