Il team di sviluppo di Windows, attraverso un lungo post sul blog ufficiale, ha annunciato il rilascio della nuova build 23493 di Windows 11 sul canale Dev per gli iscritti al programma Windows Insider.

La principale novità che arriva con questa build è Copilot, una delle funzionalità annunciate alla Build 2023 che mostra i progressi dell’integrazione dell’intelligenza artificiale all’interno del sistema operativo più recente di casa Microsoft. Non mancano, comunque, tante altre novità: scopriamole tutte.

Arriva la Windows 11 Insider Preview Build 23493

A maggio, alla conferenza Build 2013, Microsoft aveva ufficialmente presentato tutte le novità che in un prossimo futuro sarebbero arrivate all’interno del sistema operativo Windows 11. La maggior parte delle novità erano legate all’intelligenza artificiale e ora, a poco più di un mese di distanza, inizia a muoversi qualcosa.

Il colosso di Redmond ha infatti avviato il rilascio della nuova build in anteprima 23493, per gli iscritti al canale Dev del programma Windows Insider, che porta sui computer dei “beta tester” tutta una serie di novità, tra cui (come promesso) una prima anteprima di Copilot, un vero e proprio assistente basato sull’intelligenza artificiale generativa che si comporterà alla stregua di Bing Chat.

Questa versione in anteprima di Windows 11, tuttavia, è accompagnata da un changelog piuttosto corposo: sono veramente tantissime le novità e i bug risolti rispetto alle versioni precedenti del sistema operativo.

L’anteprima di Copilot sbarca su Windows 11

La novità più importante della nuova build in anteprima di Windows 11 è data da Windows Copilot PRE, versione in anteprima di Copilot che funziona come una barra laterale “ancorata” sul lato destro dell’interfaccia utente, evitando di sovrapporsi al contenuto del desktop (anche quando vi sono le finestre aperte).

Per avviare Copilot, l’utente dovrà semplicemente sfruttare la scorciatoia da tastiera WIN + C o effettuare un clic sulla nuova icona dedicata, presente nella barra delle applicazioni. Va detto che lo strumento utilizzerà lo stesso account Microsoft (MSA) o Azure Active Directory (AAD) che viene usato dall’utente per accedere al sistema operativo.

In questa prima anteprima, l’utente potrà porre a Windows Copilot una serie di domande o eseguire azioni quali:

“Passa alla modalità scura.”

“Attiva non disturbare”.

“Fai uno screenshot”

“Riassumi questo sito Web” (riferendosi a una scheda attiva in Microsoft Edge)

“Scrivi una storia su un cane che vive sulla luna.”

“Fammi una foto di uno stagno con carpe koi e ninfee.”

Come provare Copilot in anteprima

In generale, Windows Copilot integra Bing Chat e genera risposte contestuali per migliorare l’esperienza utente in Windows. Al momento, lo strumento dispone di un set di base di plug-in delle impostazioni di Windows ma non supporta ancora i plug-in di terze parti. Il team di sviluppo ha voluto precisare che, presto, verranno implementate e rilasciate tantissime nuove funzionalità legate a Copilot per gli iscritti al programma Insider.

Al netto di ciò, per provare Copilot “PRE” su Windows 11, ci sono due strade percorribili: aggiornare il proprio computer alla build Insider Preview 23493 (o versione successiva) iscrivendosi al canale Dev del programma (alla fine dell’articolo vi spieghiamo come fare) o installare la versione 115.0.1901.150 (o successiva) del browser Microsoft Edge.

Le altre novità del nuovo aggiornamento in anteprima di Windows 11

Al netto di Copilot, sono tantissime le novità introdotte con questa nuova versione in anteprima di Windows 11, utile per farci un’idea di dove voglia andare a parare Microsoft col prossimo feature update del sistema operativo.

Impostazioni di sistema rinnovate

Le impostazioni di sistema stanno ricevendo una bella rinfrescata per fornire un’esperienza dinamica e personalizzata all’utente, mettendo subito in mostra una panoramica del dispositivo e dando rapido accesso alle impostazioni principali, sia relative al dispositivo che relative all’account Microsoft.

Per raggiungere questo scopo, il team di sviluppo di Windows 11 ha introdotto le schede interattive che mostrano al loro interno varie informazioni e collegamenti. Al momento sono disponibili sette di queste schede:

Impostazioni consigliate Archiviazione cloud Ripristino dell’account Personalizzazione Abbonamento Microsoft 365 Abbonamento Xbox Dispositivi Bluetooth

Questa schermata iniziale delle impostazioni di sistema non rimarrà costante nel tempo ma andrà ad adattarsi alle esigenze e alle abitudini dell’utente, man mano che egli utilizza il dispositivo.

Nuova esperienza del mixer del volume

Un’altra novità della nuova versione in anteprima del sistema operativo è data dal rinnovato mixer del volume, quello a cui si accede dalle impostazioni rapide nella barra delle applicazioni.

In realtà, questa potrebbe essere vista come una vera e propria aggiunta più che un rinnovamento. Adesso, infatti, il mixer del volume si aprirà direttamente come scheda a partire dalla barra delle applicazioni per consentire agli utenti di regolare rapidamente il volume generale o per un’app, il dispositivo per l’uscita audio e abilitare (se supportato) l’audio spaziale.

Con il mixer, debutta anche la scorciatoia da tastiera WIN + CTRL + V per raggiungerlo direttamente senza bisogno di prendere in mano il mouse.

Supporto nativo alla lettura dei file archivio

Con la nuova build in anteprima di Windows 11 viene introdotto il supporto nativo per la lettura di ulteriori tipologie di file archivio (sfruttando il progetto open-source libarchive. I principali formati in questione sono:

.tar

.tar.gz

.tar.bz2

.tar.zst

.tar.xz

.tgz

.tbz2

.tzst

.txz

.rar

.7z

Il changelog è lunghissimo

Queste erano sono le novità principali tra quelle introdotte con la build 23493 di Windows 11, in distribuzione per gli iscritti al programma Windows Insider. Oltre a quelle illustrate, possiamo citare nuovi suggerimenti per lo “Snap Layout” (l’affiancamento smart delle finestre) e, soprattutto, la risoluzione di tantissimi bug.

Per maggiori informazioni o consultare il changelog completo vi rimandiamo al post dedicato sul blog ufficiale di Windows.

Come ricevere la nuova build in anteprima di Windows 11

La build 23493 Insider Preview di Windows 11 è in fase di rilascio graduale agli iscritti al programma Windows Insider che fanno parte del canale Dev. Qualora siate già iscritti al canale Dev del programma, il vostro PC riceverà e installerà la nuova build come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema: per verificare la presenza basterà seguire il percorso “Impostazioni > Windows Update > Verifica disponibilità aggiornamenti” e, qualora richiesto, selezionare “Scarica e installa”.

Nel caso in cui invece non siate ancora registrati al Programma Windows Insider ma foste interessati a farlo, vi basterà seguire il percorso “Impostazioni > Windows Update > Programma Windows Insider”, aderire al programma e scegliere il canale a cui vogliate iscrivervi tramite l’opzione “Scegli le impostazioni di Insider”; nel caso specifico di questa build, il canale è quello Dev; tuttavia si tratta del canale di anteprima più estremo tra i tre messi a disposizione da Windows, pertanto potreste avere a che fare con funzionalità che non verranno mai rilasciate o con una build abbastanza instabile e piuttosto piena di bug.

