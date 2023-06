In un mondo in cui la sicurezza digitale è diventata di fondamentale importanza, le aziende tecnologiche sono costantemente alla ricerca di metodi innovativi per proteggere i dati dei loro utenti. Una di queste aziende è Microsoft, che nel 2015 ha introdotto Windows Hello, una funzionalità di accesso senza password che utilizza il riconoscimento biometrico come impronte digitali e riconoscimento facciale. Questa mossa ha segnato un passaggio significativo dalla tradizionale protezione basata su password, con Microsoft che ha sottolineato la superiorità della biometria in termini di sicurezza.

Con l’ultimo aggiornamento KB5028763, Microsoft sta portando Windows Hello ad un altro livello con l’introduzione di un nuovo saluto a schermo intero, che chiederà agli utenti se desiderano continuare a utilizzare il riconoscimento facciale o il rilevamento delle impronte digitali per accedere al proprio dispositivo. Questa nuova funzionalità, annunciata da Microsoft il 13 giugno, offre agli utenti un ulteriore livello di controllo sulla protezione dei loro dati personali.

Arriva un nuovo avviso a tutto schermo per Windows Hello su Windows 11 e 10

Il nuovo avviso a schermo intero chiede agli utenti se desiderano conservare i dati relativi alle impronte digitali e al volto sul proprio PC; se l’utente sceglie di non continuare a utilizzare Windows Hello, troverà un’opzione per modificare le opzioni di accesso e cancellare i propri dati. Questa funzionalità offre agli utenti la possibilità di scegliere il livello di sicurezza che preferiscono, rispettando la loro privacy e dando loro pieno controllo sui propri dati personali.

Microsoft ha fornito dettagli aggiuntivi sul funzionamento di questa novità corredati da due immagini esplicative, rispettivamente di Windows 11 e Windows 10, che riportiamo di seguito:

Sommario

Dopo aver effettuato l’accesso al dispositivo Windows, potresti ricevere un avviso a schermo intero che indica “Scegli se vuoi continuare ad accedere con il tuo volto o l’impronta digitale”. La domanda è: “Vuoi continuare a memorizzare i dati relativi al volto o all’impronta digitale su questo PC?”.

Per continuare, è necessario selezionare una delle due opzioni disponibili e quindi selezionare Avanti: