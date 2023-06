Che Microsoft stesse puntando molto su Outlook non è certo un mistero, considerando le novità annunciate alcune settimane fa e l’integrazione delle funzioni di intelligenza artificiale legate a Copilot. Un’ulteriore dimostrazione è arrivata poi nelle scorse ore da un comunicato stampa, in cui Microsoft annuncia che Outlook per Windows rimpiazzerà ben tre app: Posta, Calendario e People.

Dal prossimo anno, i nuovi dispositivi con Windows 11 avranno dunque a bordo il nuovo Outlook come programma tuttofare di serie per la gestione delle e-mail, con Posta e Calendario che non saranno più preinstallate, seppur disponibili al download tramite il Microsoft Store fino alla fine del 2024. Questa novità riguarda chiaramente anche gli utenti che già possiedono un computer con Windows 11, i quali potranno attivare il nuovo Outlook tramite un interruttore dedicato accessibile sia dell’app Posta che da Calendario, pulsante situato in alto a destra anche in Outlook.

Il nuovo Outlook per Windows è in sostanza più completo e più aggiornato rispetto alle app suddette, oltre che piuttosto ricco di funzioni e capacità che verranno via via arricchite col passare del tempo. Grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale generativa è di supporto all’utente nella scrittura delle e-mail sia per la correzione degli errori che per i suggerimenti, integra tutti gli appuntamenti e gli eventi, permette di unificare i propri account per gestirli tutti in un posto solo e, più in generale, va a semplificare l’organizzazione della posta elettronica e delle app che integra, anche le chiamate di Skype e Teams.

Dunque, l’addio è previsto per la fine del 2024, termine entro il quale sarà tuttavia possibile utilizzare sia Posta che Calendario di Microsoft, app disponibili al download sul Microsoft Store per i computer Windows 11 commercializzati dal prossimo anno.

