Secondo un aggiornamento delle impostazioni utente sul sito web di Tesla, l’azienda potrebbe essere in procinto di supportare ufficialmente le applicazioni di terze parti, alimentando le speculazioni su un possibile App Store Tesla.

È in arrivo un App Store di Tesla?

Fin dal lancio della Tesla Model S nel 2012, l’azienda ha intravisto il potenziale di un Tesla App Store che consentisse alle applicazioni di terze parti di funzionare sui veicoli. Nel corso degli anni, l’azienda ha continuamente esplorato questa idea e ha manifestato l’intenzione di rilasciare un kit di sviluppo software (SDK) per creare un ecosistema completo di app di terze parti, offrendo così ai conducenti un’esperienza personalizzata tramite l’ampio display touchscreen centrale delle proprie vetture.

A tal proposito Tesla ha sviluppato un’API non ufficiale che consente il funzionamento di alcune applicazioni di base di terze parti, tuttavia questa API è principalmente utilizzata per applicazioni mobili e basate su browser, piuttosto che per un completo kit di sviluppo software (SDK). Questo suggerisce che Tesla potrebbe ancora avere piani futuri per implementare un SDK completo e creare un vero e proprio Tesla App Store.

Nel 2016 Elon Musk, il CEO di Tesla, ha annunciato l’intenzione dell’azienda di adottare un approccio simile a CarPlay di Apple e Android Auto, consentendo il mirroring delle app dal telefono alla console centrale dell’auto. Secondo questo approccio, il telefono sarebbe responsabile della visualizzazione delle informazioni di infotainment sul display dell’auto, creando così una soluzione più integrata per l’utilizzo delle app all’interno del veicolo.

Negli anni Tesla ha fatto progressi verso il rilascio di un app store dedicato, introducendo nuove funzionalità come Tesla Theater e Tesla Arcade, che una vasta gamma di app e videogiochi in streaming. Tuttavia, invece di permettere l’accesso diretto alle app di terze parti, Tesla sta lavorando direttamente con le aziende partner per integrare le loro app e funzionalità nell’ecosistema Tesla, offrendo così un’esperienza ottimizzata e personalizzata per i conducenti dei propri veicoli.

Come potete osservare dall’immagine presente qui sopra, Tesla ha recentemente introdotto una nuova sezione nelle impostazioni degli account utente per “gestire le app di terze parti”, segnando un passo in avanti significativo in questa direzione. Sebbene non sia una conferma esplicita di un app store, questo sviluppo potrebbe indicare che Tesla si sta preparando a fornire un metodo più ufficiale per le app di terze parti per accedere ai dati dei proprietari Tesla.

Considerando il notevole numero di veicoli Tesla in circolazione e la volontà dell’azienda di produrre 2 milioni di veicoli elettrici all’anno, la creazione di una comunità di sviluppatori in grado di creare applicazioni di terze parti per i veicoli Tesla dovrebbe essere una prospettiva realistica. Staremo a vedere gli sviluppi della situazione, di cui vi terremo certamente aggiornati.

