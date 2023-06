Analizzando il software Tesla un hacker ha scovato una modalità di guida segreta denominata “Elon Mode” che sembra consentire ai veicoli dell’azienda di guidare in completa autonomia senza la supervisione del conducente.

Dopo aver abilitato la modalità Elon, l’hacker noto come greentheonly si è messo in viaggio per quasi 600 miglia per testare il sistema di guida totalmente autonomo e ha pubblicato su YouTube un video dell’impresa.

L’hacker ha scoperto che l’auto non richiedeva alcuna attenzione da parte sua durante l’utilizzo del software di guida autonoma Full Self-Driving (FSD) di Tesla, come ad esempio mantenere la presa sul volante, come di vede chiaramente nel video.

Il test è stato condotto in quello che l’hacker sostiene essere un veicolo di proprietà dell’azienda di Elon Musk che sembra uno dei primi esemplari Model X che tuttavia potrebbe essere privo di videocamere interne di sorveglianza.

L’hacker afferma che il sistema sembra ancora cambiare corsia in modo casuale e tende a mantenere una velocità piuttosto lenta in autostrada, tuttavia aggiunge che il software di Tesla è più sicuro che mai rispetto al 2017, quando l’hacker ha iniziato a ispezionarlo.

L’hacker anonimo ha scavato in profondità nel codice del software Tesla per anni e in passato ha scoperto dettagli come il modo in cui Tesla può impedire di usare i sedili elettrici, oppure la telecamera di monitoraggio del conducente nella Model 3 prima che venissero ufficialmente introdotti.

