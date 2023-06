A poco meno di due settimane dal rilascio delle precedenti versioni in anteprima, le terze di questo ciclo di sviluppo intermedio, Apple ha avviato il rilascio delle nuove versioni in anteprima per tutti i suoi sistemi operativi, mobili e non.

Da pochi minuti, gli utenti registrati al canale di anteprima per sviluppatori hanno iniziato a ricevere le beta 4 di iOS 16.6, iPadOS 16.6, watchOS 9.6, tvOS 16.6 e macOS 13.5 Ventura, quarto step di questi futuri aggiornamenti intermedi che dovrebbero arrivare, in forma stabile, tra poche settimane.

Beta 4 per iOS 16.6, macOS 13.5 e per gli altri OS di casa Apple

Parallelamente al percorso di sviluppo dei sistemi operativi di prossima generazione come iOS 17, iPadOS 17 e macOS 14 Sonoma, giunto ormai alla seconda beta, Apple sta continuando a sviluppare anche quelli che attualmente sono gli ultimi sistemi operativi disponibili ufficialmente (e in forma stabile) sui propri dispositivi supportati.

Il colosso di Cupertino ha da pochi minuti avviato il rilascio delle beta 4 per sviluppatori dei vari iOS 16.6, iPadOS 16.6, watchOS 9.6, tvOS 16.6 e macOS 13.5 Ventura; per questa versione di iOS, watchOS e tvOS si tratta del quarto step evolutivo del sesto ciclo di sviluppo intermedio; per questa versione di iPadOS e macOS, rilasciati in forma stabile per la prima volta solo un mese dopo rispetto agli altri, si tratta invece del quarto step evolutivo del quinto ciclo di sviluppo intermedio.

Scopriamo i dettagli di tutte queste nuove build in anteprima, parte di un percorso che dovrebbe culminare con il rilascio in forma stabile atteso tra qualche settimana (almeno basandoci su quanto accaduto lo scorso anno, dato che iOS 15.6 venne rilasciato il 20 luglio 2022):

Beta 4 di iOS 16.6 e iPadOS 16.6

La nuova build in anteprima di iOS, disponibile agli sviluppatori su tutti gli iPhone compatibili (ovvero da iPhone 8 in poi), di iPadOS, disponibile agli sviluppatori su tutti gli iPad compatibili, è la 20G5058d e sostituisce la 20G5047d rilasciata come beta 3 di iOS 16.6 nella serata di giovedì 12 giugno. Nello specifico di iOS 16.6, la build che porta con sé la beta 4 ha un peso di poco superiore ai 430 MB su iPhone 14 Pro.

Beta 4 di watchOS 9.6

La nuova build in anteprima di watchOS, disponibile agli sviluppatori su tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero dal Watch 4 in poi) è la 20U5559c e sostituisce la 20U5548c rilasciata come beta 3 di watchOS 9.6 ormai dodici di giorni fa. A differenza del precedente ciclo di sviluppo, stavolta abbiamo assistito ad un cambio di lettera (terzo carattere alfanumerico) nel codice della build; questo suggerisce che potremmo potenzialmente assistere all’introduzione di qualche novità, oltre alle consuete ottimizzazioni generali e risoluzione di problemi.

Beta 4 di tvOS 16.6

La nuova build in anteprima di tvOS è la 20M5559c e sostituisce la 20M5548b rilasciata come beta 3 di tvOS 16.6 due giovedì addietro. Solitamente, gli aggiornamenti intermedi del sistema operativo per le Apple TV si concentra su piccoli miglioramenti e risoluzione di problematiche presenti nelle precedenti versioni; al pari di quanto segnalato per watchOS, anche in questo caso cambia la lettera nel codice della build e quindi potremmo potenzialmente assistere all’arrivo di nuove funzionalità.

Beta 4 di macOS 13.5 Ventura

La nuova build in anteprima di macOS è la 22G5059d e sostituisce la 22G5048d rilasciata come beta 3 di macOS 13.5 Ventura nella serata dello scorso 12 giugno.

Qualora siate desiderosi di conoscere le note di rilascio ufficiali di tutte queste nuove build, vi rimandiamo alla pagina dedicata a novità e aggiornamenti sul portale degli sviluppatori Apple.

Prima di proseguire oltre, per dovere di cronaca, segnaliamo che il colosso di Cupertino ha rilasciato nuove versioni in anteprima anche per due “vecchie” versioni di macOS: sono infatti in distribuzione le Release Candidate 4 di macOS 11.7.9 Big Sur e di macOS 12.6.8 Monterey.

Tutte le novità introdotte con le precedenti versioni in anteprima

Finora, dalle precedenti versioni in anteprima non è emerso granché in ambito novità. Abbiamo assistito all’introduzione di una novità su iOS e iPadOS 16.6 con la beta 1, prontamente rimossa con la beta 2.

Sembra, infatti, che questo ciclo di sviluppo serva ad Apple per affinare alcune funzionalità già presenti e per risolvere alcune problematiche intrinseche dei sistemi operativi, vicini al pensionamento (tranne sui dispositivi che terminearanno il loro supporto con questa versione software).

Novità di iOS 16.6 e iPadOS 16.6

Novità introdotte con la beta 1 Vi sono le basi per la funzionalità “Contact Key Verification”

Novità introdotte con la beta 2 Rimossa la voce “Contact Key Verification” dalle impostazioni di sistema.



Le novità della beta 3 di iOS 16.6 e iPadOS 16.6

Sebbene Apple non specifichi quali siano le novità introdotte dalla beta 4 di iOS 16.6 e di iPadOS 16.6, durante il ciclo di sviluppo potrebbero essere introdotte alcune nuove funzionalità attualmente in fase di lavorazione, magari emerse con le precedenti versioni in anteprima o annunciate ma non ancora rilasciate dal colosso di Cupertino.

Se nelle ore successive al rilascio di queste versioni in anteprima dovessero emergere alcune novità, provvederemo a riportarle di seguito. È comunque chiaro che gli sforzi del team di sviluppo siano indirizzati verso i sistemi operativi della prossima generazione.

Come scaricare le nuove beta dei vari sistemi operativi di Apple

Le nuove beta 4 dei sistemi operativi iOS 16.6, iPadOS 16.6, watchOS 9.6, tvOS 16.6 e macOS 13.5, sono al momento disponibili unicamente per gli sviluppatori iscritti al programma dedicato sul portale degli sviluppatori Apple. Coloro che già eseguono le precedenti versioni in anteprima (le beta 3 di iOS 16.6, iPadOS 16.6, watchOS 9.6, tvOS 16.6 e di macOS 13.6), o che eseguono le più recenti versioni stabili di tutti i sistemi operativi, potranno accedere al percorso di sviluppo selezionando l’opzione per ricevere la versione in anteprima per sviluppatori (nuovo meccanismo che ha soppiantato il vecchio meccanismo a profili); l’aggiornamento avverrà normalmente, come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema.

Coloro che invece non sono iscritti al programma per sviluppatori di Apple ma che desiderano comunque testare in anteprima le novità che arriveranno con le prossime versioni dei sistemi operativi del colosso di Cupertino, potranno rivolgersi al programma beta e in questa guida vi spieghiamo come fare: nelle prossime ore, Apple dovrebbe rilasciare anche le nuove beta pubbliche; aggiorneremo l’articolo nel momento in cui ciò avverrà.

