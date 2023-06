La FIAT 600 è una delle auto più attese di casa Stellantis, una macchina che rispetto all’ultima generazione prodotta cambia radicalmente. L’utilitaria si trasforma infatti in un SUV compatto, che prende ispirazione soprattutto dalla FIAT 500X, una somiglianza piuttosto chiara già dalle varie immagini emerse.

FIAT l’ha mostrata di nuovo poche ore fa in un video pubblicitario, un’anticipazione della presentazione ufficiale che, come confermato dal costruttore, si terrà il prossimo 4 luglio. In attesa del debutto, ecco tutto quello che sappiamo sulla prossima auto elettrica della Casa torinese.

Cosa sappiamo della nuova FIAT 600 (elettrica)

Partiamo dal video in questione, in cui è protagonista una FIAT 600 che, con la partecipazione attiva dell’amministratore delegato di FIAT e Abarth, Olivier Francois, da grigia diventa arancione. A parte la particolarità del video, si evincono diversi dettagli sulla nuova auto di Stellantis, di cui si notano le proporzioni da SUV compatto alla 500X, il nuovo logo FIAT, i gruppi ottici anteriori accigliati in stile 500e oltre ad alcuni elementi che ricordano la Jeep Avenger, auto con la quale condivide la piattaforma e probabilmente anche le motorizzazioni.

La nuova FIAT 600, tramite voci più e meno ufficiali, sappiamo che dovrebbe essere mossa infatti dallo stesso powertrain di quest’ultima, con un motore anteriore elettrico da 156 cavalli (115 kW) abbinato a una batteria da 54 kWh ricaricabile fino a 100 kW, che dovrebbe garantirgli un’autonomia di circa 400 km secondo il ciclo WLTP. È prevista anche in versione termica, con un motore a benzina che, anche in questo caso come la Jeep Avenger, dovrebbe essere il 1.2 turbo benzina a 3 cilindri da 100 cavalli con cambio manuale a 6 rapporti.

Gli altri dettagli sono già trapelati da un video precedente pubblicato da FIAT, in cui oltre al design esterno della nuova 600, si possono notare anche alcune particolarità dell’abitacolo. Al centro della plancia, abbastanza sobria, è presente uno schermo piuttosto ampio a sviluppo orizzontale, affiancato da un secondo display posto dietro il volante, che va a sostituire la strumentazione analogica per mostrare varie informazioni importanti utili alla guida.

Aggiornamento: data di lancio confermata e mai più grigio

Con un comunicato stampa pubblicato il 26 giugno, FIAT conferma la data di lancio della nuova 600, che verrà svelata ufficialmente il prossimo 4 luglio. Oltre a ciò, il costruttore ha anche annunciato una decisione curiosa, la rimozione del colore grigio dalla tavolozza disponibile per le nuove auto FIAT.

“Abbiamo infranto le regole: abbiamo deciso di interrompere la produzione di auto grigie FIAT. L’Italia è il Paese dei colori e, da oggi, anche delle auto FIAT, ha detto Olivier Francois, CEO di FIAT e Global Chief Marketing Officer di Stellantis, che spiega così il perché del primo video riportato sopra.

