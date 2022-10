Oggi è il giorno d’apertura del Salone dell’auto di Parigi 2022, evento particolarmente seguito e interessante che anticipa molte delle novità che arriveranno a breve e non solo. Fra queste, una delle più attese era proprio Jeep Avenger, il primo SUV elettrico del marchio di Stellantis che fa il suo debutto proprio oggi, presentandosi già come una delle future auto più vendute del suo segmento, sulla falsariga di Jeep Renegade, modello da cui prende le mosse e che, con tutta probabilità, andrà presto a pensionare.

Jeep Avenger è un’auto elettrica che promette un’autonomia massima di 550 km, dotata di un motore elettrico da 400 Volt con 156 cavalli e dimensioni piuttosto compatte, che la rendono ideale anche per i contesti urbani. Costa meno di 40.000 euro, è preordinabile già da oggi e in Italia arriva anche in una versione con motore turbo benzina. Ma per tutti i dettagli, seguiteci.

Jeep Avenger in breve

La nuova Jeep Avenger rappresenta una pietra miliare per il marchio, in quanto è la prima della gamma di nuove Jeep elettriche a essere introdotta in Europa. Viene presentata con queste parole di Christian Meunier, CEO di Jeep, la nuova Avenger, un’auto presente al Salone di Parigi 2022 la quale apre un nuovo capitolo del marchio, che in parte è stato già anticipato nelle scorse settimane.

Motore e batteria

Si tratta di un SUV compatto, dalle dimensioni che, come anticipavamo, lo rendono ideale anche per un utilizzo in città. È lungo appena 4,08 metri (16 cm in meno del Renegade) e integra un sistema di propulsione elettrica che vanta un motore elettrico da 400 Volt che eroga 115 kW di potenza (156 cavalli) e una coppia massima pari a 260 Nm. La trazione è solo anteriore, purtroppo per molti.

La batteria è invece da 54 kWh, prodotta proprio come il propulsore da Stellantis e composta da 17 moduli e 102 celle agli ioni di litio NMC 811. Numeri alla mano Jeep promette 400 km di autonomia nel ciclo WLTP, che diventano circa 550 km nel ciclo urbano. Discorso ricarica, Avenger supporta la ricarica veloce che, a 100 kW in corrente continua, assicura 30 km di percorrenza in appena 3 minuti. Di minuti ne servono invece 24 per ricaricarla dal 20 all’80%. Per fare il “pieno” in maniera più classica, a 11 kW in corrente alternata utilizzando una propria Wallbox o una stazione pubblica, servono invece circa 5 ore e mezza per uno 0 – 100%.

Da segnalare la presenza di sei modalità gestibili col Selec-Terrain di Jeep: normale, eco, sport, neve, fango e sabbia. Queste ultime tre modalità sono di supporto qualora si volesse provare a lasciare l’asfalto per avventurarsi un po’ nella natura, occasioni in cui fanno comodo anche l’altezza da terra notevole e gli angoli un po’ fuoristradistici (20° di attacco, 32° di uscita e 20° di dosso), utili anche in alcuni scenari più quotidiani (ad esempio per affrontare meglio qualche rampa nei parcheggi sotterranei o nei multipiano).

Design, interni e tecnologia

Discorso design, Jeep Avenger segue per certi versi gli stilemi della Renegade, pur aggiornandone varie peculiarità. I fanali anteriori, ad esempio, sono piuttosto sfinati e minimali, posti ai lati della caratteristica griglia di Jeep, con 7 feritoie, posta sopra al paraurti piuttosto muscoloso, che dona all’auto una certa robustezza.

Guardandola lateralmente spiccano i passaruota a contrasto che, assieme alla minigonna, anch’essa siffatta, fanno sembrare l’auto ancor più alta rispetto a quel che è realmente. I cerchi son da 18″, la linea del tetto è abbastanza aerodinamica, mentre dietro spiccano i gruppi ottici con firma X a LED.

Dentro Jeep Avenger si presenta con un’estetica funzionale, pulita e robusta, ispirata alla storia del marchio e alla Wrangler. Ciò non toglie tuttavia spazio alla tecnologia, che si fa subito notare grazie all’ampio schermo centrale da 10,25″ che fa coppia con la strumentazione digitale (da 7″ o da 10,25″).

Il sistema di infotainment è il classico Uconnect, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay wireless, con le funzioni di navigazione integrate di TomTom e aggiornamenti disponibili via OTA. Presente anche il supporto all’app companion utile ad esempio per gestire alcune funzioni da remoto, come sbloccare o bloccare le porte, controllare il livello della batteria, impostare il climatizzatore o interagire con l’auto tramite assistente vocale. Per inciso, molte di queste peculiarità sono disponibili come optional o integrate in determinate versioni, ad esempio la Jeep Avenger 1st Edition disponibile in preordine da oggi.

Quanto costa e quando arriverà

La Jeep Avenger è il primo SUV a emissioni zero per il marchio Jeep. Sarà la nuova entry-level della gamma e ci consentirà di completare la nostra copertura del segmento SUV. Ci aspettiamo che diventi il modello più venduto nel nostro portafoglio entro il 2024. Avenger aggiunge un ulteriore livello di elettrificazione alla nostra offerta e rappresenta un passo nell’evoluzione del marchio Jeep.

Ci riallacciamo a queste ultime dichiarazioni di Antonella Bruno, Head of Jeep Europe di Stellantis, per parlare della disponibilità di Jeep Avenger. Come dicevamo, da oggi sono già stati aperti i preordini per assicurarsi la nuova Avenger 1st Edition, una versione esclusiva, full optional e disponibile in Italia anche con motore turbo a benzina (per chi non la volesse elettrica).

La messa in commercio è prevista per la fine dell’anno, quindi a brevissimo, ma chi volesse può preordinarla già da oggi direttamente online, sul sito ufficiale di Jeep, dove sono reperibili ulteriori informazioni al riguardo.

E i prezzi? Motor1.com riporta che la Jeep Avenger 1st Edition elettrica costa 39.500 euro, nonostante l’obiettivo della Casa dichiarato al Salone dell’auto di Parigi sia partire da meno di 30.000 euro, sfruttando grazie agli incentivi disponibili sul nostro mercato. In alternativa, c’è comunque la versione turbo benzina 1st Edition che parte invece da 26.900 euro.

Forse ti sei perso: Ora è ufficiale: Mercedes-Benz EQE SUV arriva il prossimo anno (c’è anche la AMG)