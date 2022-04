In attesa della 500 Abarth elettrica, Fiat e Stellantis hanno intanto tolto i veli dalla nuova versione top di gamma della 500e. Si chiama La Prima by Bocelli e, come intuibile dal nome, riserva alcune chicche agli audiofili o a chi più semplicemente gradisce contare su un impianto audio di qualità e ben tarato.

Cos’ha di particolare la nuova 500 La Prima by Bocelli

Con queste parole, Olivier Francois, CEO di Fiat e Global CMO di Stellantis, ha introdotto questa nuova auto elettrica:

Il successo strepitoso della Nuova 500 La Prima, il top di gamma della nostra icona elettrica, ci ha fatto capire che il nostro cliente desidera un prodotto premium, che sia molto italiano e molto iconico: insomma, ricerca e vuole il meglio del Made in Italy. Ed è proprio in Italia che si trova la massima espressione dell’arte, della bellezza, della musica. Per questo, insieme al maestro Andrea Bocelli, abbiamo creato l’esperienza di ascolto perfetta per esaltare la silenziosità di un’auto. E grazie alla tecnologia di JBL, impreziosita dall’eccellente sistema delle Virtual Venues, assicuriamo ai nostri clienti un’esperienza di ascolto immersiva e perfettamente su misura. Questo rivoluzionario impianto premium, dunque, completa un’autentica icona italiana, creata orgogliosamente in Italia per il mondo, capace di regalare a tutti il più autentico spirito italiano.

No, di nuovo e di peculiare non c’è soltanto il sistema audio, ma è necessario partire da qui. La nuova 500 elettrica La Prima by Bocelli si presenta con un esclusivo JBL Premium audio mastered by Andrea Bocelli, un impianto che non impressiona tanto per la potenza, 320 W, ma dovrebbe farlo per via della qualità e della cura della taratura personalizzata dal celebre tenore. A fare da centro di controllo c’è il sistema di infotelematica, con un ampio schermo touchscreen da 10,25″ e tutta la tecnologia a bordo dei modelli standard.

Di questa nuova 500 elettrica La Prima by Bocelli spicca anche la livrea completamente nera, i cerchi diamantati da 17 pollici, gli eleganti interni in pelle bianchi, a contrasto con la vernice della carrozzeria, i rivestimenti premium “soft touch” (cioè morbidi al tocco), la cappotta “Capote Monogram Fiat” nella versione cabrio (ma è anche disponibile in versione berlina e 3 + 1), oltre al badge dedicato “La Prima”.

Un’altra chicca? Il sanificatore “Sanitizing Glove Box“. Si tratta di un dispositivo che integra una lampada a raggi UV-C posto all’interno del vano portaoggetti del cruscotto che permette di sanificare alla bisogna lo smartphone, le chiavi o qualsiasi altro oggetto. L’indicatore blu e il segnale acustico dedicato informano il conducente (o il passeggero) della conclusione del processo di pulizia, che dura circa 3 minuti.

Non c’è altro di particolare da segnalare per questa 500 elettrica La Prima by Bocelli, modello che può essere ordinato in sei colori: Onyx Black, Rose Gold, Ice White, Mineral Grey, Ocean Green e Celestial Blue. Quanto costa? Per il momento Stellantis non ha ancora annunciato i prezzi.

Potrebbe interessarti anche: Spazio alle piccole: Alfa Romeo MiTo potrebbe rinascere elettrica