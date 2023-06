L’Electronic Entertainment Expo (E3), una delle più grandi manifestazioni dedicate ai videogiochi, ha attraversato un periodo di incertezza negli ultimi anni. Da quando la pandemia di COVID-19 ha interrotto la sua programmazione regolare nel 2020, l’E3 non ha più tenuto un evento dal vivo: nel 202, l’evento si è svolto in formato digitale, ma nel 2022 sia le edizioni dal vivo che quelle digitali sono state cancellate.

Ora, il futuro dell’E3 sembra essere in bilico: secondo un documento di pianificazione della Commissione del Turismo della città di Los Angeles, l’E3 avrebbe annullato i propri piani per un evento dal vivo per i prossimi due anni, cioè fino al 2025. Ma cosa significa realmente per l’E3 e per il mondo dei videogiochi? Andiamo a scoprirlo insieme.

Il futuro dell’E3 sarebbe in bilico

Il documento della Commissione del Turismo della città di Los Angeles suggerisce che l’E3 2024 non avrà luogo al Los Angeles Convention Center, tuttavia la Electronic Software Association (ESA), l’organizzazione che organizza l’E3, ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma di aver avviato un dialogo con i propri membri e altre parti interessate riguardo all’E3 del 2024 e degli anni successivi. La dichiarazione continua dicendo che “non sono state prese decisioni definitive sugli eventi”. Quindi, mentre l’E3 potrebbe non tornare al Convention Center, non è ancora chiaro se l’evento sarà completamente cancellato o se assumerà una forma diversa.

Quando l’E3 è stata nuovamente cancellata nel 2023, il presidente e CEO dell’ESA Stanley Pierre-Louis ha dichiarato a GamesIndustry che l’esposizione potrebbe dover cambiare per sopravvivere. Ha affermato che “l’E3 si evolverà per garantire che soddisfi le esigenze delle aziende che vogliono commercializzare su questa piattaforma globale”. Questo potrebbe implicare un cambiamento nel modo in cui le persone interagiscono con l’E3, con un maggiore enfasi sulla partecipazione digitale.

Cosa significa per il mondo dei videogiochi?

L’E3 è stata a lungo considerata una delle più importanti fiere di videogiochi al mondo, che negli anni ha offerto agli sviluppatori un palcoscenico globale per mostrare i loro nuovi titoli. Se l’E3 dovesse effettivamente scomparire o subire significative trasformazioni, questo potrebbe avere un impatto significativo sul settore dei videogiochi.

Tuttavia, è importante notare che l’industria dei videogiochi è in continua evoluzione e che altri eventi potrebbero emergere per riempire il vuoto lasciato dall’E3. Inoltre, molti sviluppatori hanno già iniziato a sfruttare le piattaforme digitali per raggiungere il loro pubblico, rendendo meno cruciale la necessità di eventi dal vivo di grande portata come l’E3. Mentre il futuro dell’E3 rimane incerto, ciò che è chiaro è che il mondo dei videogiochi continuerà a innovarsi e ad evolversi, con o senza l’E3.

