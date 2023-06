In una recente intervista con la CNBC, il CEO di Ford Motor Company Jim Farley ha criticato l’attesissimo pickup elettrico Cybertruck di Tesla sostenendo che sia stato progettato esclusivamente per le “persone della Silicon Valley”.

Il numero uno di Ford ha affermato che il pick-up di Tesla non può competere con l’F-150 Lightning elettrico lanciato da Ford nel 2023 e che ha già guadagnato terreno sul mercato.

Durante l’intervista Farley ha suggerito che gli americani tendono a favorire i leader di mercato, sottolineando la posizione di Ford come leader nel segmento dei pickup e dei furgoni elettrici.

Farley ha dichiarato che il Cybertruck è stato progettato per la gente della Silicon Valley, mentre i veicoli Ford sono ideati per le persone più pratiche.

Mentre il prezzo ufficiale del Cybertruck deve ancora essere annunciato da Tesla, le stime del settore suggeriscono un prezzo di partenza di circa 50.000 dollari che sarebbe circa 10.000 dollari inferiore rispetto al prezzo dell’F-150 Lightning di Ford.

Nonostante i ripetuti ritardi nella tempistica di consegna, Elon Musk ha ribadito l’impegno di Tesla per consegnare il pickup elettrico entro la fine di quest’anno.

Sebbene Tesla negli USA venda più auto elettriche di tutti gli altri costruttori messi insieme, nel segmento dei pickup elettrici Ford attualmente ha la meglio su Tesla.

È interessante notare che Ford ha recentemente annunciato l’intenzione di adottare lo standard di ricarica di Tesla e sfruttare la sua rete Supercharger e in particolare Farley ha espresso entusiasmo per questa collaborazione citando i vantaggi per gli utenti Ford, tuttavia le due case automobilistiche competono sul mercato, quindi rimane una sana rivalità tra le due aziende.

Potrebbe interessarti: Scoperta la “modalità Elon” che sblocca la guida totalmente autonoma sulle Tesla