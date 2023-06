Microsoft e Sony solitamente offrono le loro console anche in abbinamento a uno dei giochi del momento, ma il colosso giapponese potrebbe lanciare un nuovo bundle PlayStation 5 che include un abbonamento PlayStation Plus Premium di due anni, anziché un gioco.

Secondo un tweet di @Zuby_Tech ci sarebbe questa edizione in arrivo in Germania che potrebbe espandersi anche in altri paesi.

Sony avrebbe in serbo un nuovo bundle PlayStation 5

Al momento non abbiamo informazioni su quando il bundle PlayStation 5 con due anni di abbonamento a PlayStation Plus Premium potrebbe essere lanciato, tuttavia sembra probabile un periodo tra settembre e ottobre, in occasione del lancio di Marvel’s Spider-Man 2.

Nemmeno il prezzo di questo presunto bundle è noto al momento, ma in base al costo attuale della console PS5 e dell’abbonamento PS Plus Premium l’offerta potrebbe aggirarsi intorno ai 650 euro.

Un bundle del genere sembra verosimile se non altro per il fatto che l’impressionante Starfield di Bethesda dovrebbe raggiungere la piattaforma Xbox Game Pass il 6 settembre e questa offerta di Sony potrebbe essere il modo in cui il colosso nipponico intende rispondere a Microsoft.

