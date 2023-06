In occasione della Worldwide Developers Conference 2023 il colosso di Cupertino ha lanciato anche la nuova generazione di Apple MacBook Air 15.

Animato da un chip Apple Silicon M2 con CPU a 8 core (4 performance e 4 efficiency), GPU a 10 core e Neural Engine a 16 core, il nuovo notebook di Apple può contare su uno schermo Liquid Retina con tecnologia IPS e retroilluminazione a LED da 15,3 pollici con risoluzione 2.880 x 1.864 pixel (densità di 224 PPI), luminosità massima di 500 nit, 1 miliardo di colori e tecnologia True Tone.

Per quanto riguarda la memoria, gli utenti potranno scegliere tra varie opzioni, partendo da 8 GB di memoria unificata (con la possibilità di arrivare fino a 24 GB) e da 256 GB di spazio di archiviazione (con la possibilità di arrivare fino a 2 TB).

Tra le altre caratteristiche troviamo le connettività Wi-Fi 6 (802.11ax) e Bluetooth 5.3, due porte Thunderbolt / USB 4 con ingresso jack audio da 3,5 mm, una videocamera FaceTime a 1080p, un sistema audio a sei altoparlanti, tre microfoni in array con beamforming direzionale, una batteria da 66,5 wattora (dovrebbe garantire 18 ore di autonomia riproducendo film con l’app Apple TV e fino a 15 ore di navigazione web in wireless).

Apple MacBook Air 15 fatto a pezzi in video

Lo staff di iFixit ha pubblicato su YouTube un video con il quale mostra il teardown del nuovo notebook di Apple, permettendoci così di scoprire cosa si nasconde sotto la sua scocca.

Internamente il design ricorda quello del modello da 13 pollici e la sola importante differenza è rappresentata dai due altoparlanti extra. Anche per la batteria il colosso di Cupertino ha deciso di adottare la medesima soluzione del modello più piccolo: le celle hanno apposite linguette adesive per una rimozione più semplice ma per accedere alla batteria è necessario smontare diversi altri componenti.

A dire dello staff di Fixit, Apple MacBook Air 15 è molto difficile da riparare e, aspetto da non trascurare, la memoria non può essere aumentata dopo l’acquisto del device.

Vi lasciamo al video. Buona visione:

Potrebbe interessarti anche: Apple lancia MacBook Air 15