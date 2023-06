È in arrivo un’evoluzione decisiva nell’ambito dei sistemi di distribuzione di videogiochi digitali. Dopo un lungo periodo di attesa, Steam, la popolare piattaforma di Valve, riceve un importante lifting con un nuovo look e una serie di funzionalità innovative, che mirano a migliorare l’esperienza degli utenti su PC, Mac, Linux e Steam Deck, la nuova console portatile dell’azienda.

Valve ha annunciato ufficialmente l’update attraverso il sito Steam Community, mostrando con orgoglio la nuova grafica, molto più fluida e moderna, e una serie di aggiornamenti che spaziano da una nuova grafica per il client desktop, a un overlay in gioco riprogettato e persino una nuova funzione che permette di prendere appunti mentre si gioca. Il tutto è accompagnato da un framework di base aggiornato, in grado di rendere più agevole e veloce l’implementazione di aggiornamenti futuri.

Il client di Steam si rifà il look con una grafica più moderna

La rinfrescata interfaccia grafica di Steam è frutto di una ristrutturazione radicale. Si tratta di una trasformazione del design, che abbraccia dialoghi, menù, caratteri e colori, garantendo un aspetto più in linea con le esigenze estetiche dei tempi moderni. Una metamorfosi grafica, ma non solo.

Arriva una nuova gestione delle notifiche

Valve ha deciso di porre rimedio a una vecchia lamentela dei suoi utenti che riguardava la gestione delle notifiche. Con questo aggiornamento, solo le notifiche realmente nuove compariranno all’apertura dell’applicazione, permettendo agli utenti di personalizzare i tipi di avvisi mostrati. Grazie all’opzione “visualizza tutto”, sarà possibile avere una visione completa e dettagliata delle novità.

Il nuovo overlay in gioco è ancora più utile

L’aggiornamento riserva sorprese anche per chi è impegnato in una sessione di gaming: con l’introduzione di un nuovo overlay in gioco (accessibile tramite la combinazione Maiusc+Tab durante il gioco), i giocatori potranno controllare una serie di funzionalità senza dover minimizzare il gioco in esecuzione: è possibile controllare a colpo d’occhio chat, obiettivi, guide, discussioni, browser e molto altro ancora.

Si tratta, quindi, di una sorta di centro di controllo a portata di click che permette di non perdere mai di vista nulla; questa novità ricorda molto le possibilità offerta da Xbox Game Bar, l’applicazione sviluppata da Microsoft per il proprio sistema operativo Windows.

Arrivano le note, accessibili su qualsiasi dispositivo

Valve ha pensato anche a chi ama prendere appunti durante le sessioni di gioco. Con la funzione Note potranno essere prese annotazioni specifiche per ogni titolo, salvate e sincronizzate in modo da poterle consultare in qualsiasi momento e su qualsiasi dispositivo. Queste note saranno facilmente consultabili dalla pagina dei dettagli del gioco, per un rapido check anche quando non si sta giocando.

E se ciò non bastasse, sarà possibile appuntare nel gioco guide, discussioni e obiettivi, il tutto corredato da un semplice editor di testo che permette di modificare l’aspetto del testo e inserire link.

Insomma, con queste nuove migliorie Steam offre finalmente un’esperienza di gioco rinnovata che soddisferà sia i veterani che gli utenti che avevano abbandonato la piattaforma per via di un’interfaccia poco intuitiva e funzionale. È arrivato quindi il momento di aggiornare Steam e di dare un’ulteriore possibilità a Valve.

