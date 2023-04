L’inedita console portatile svelata da ASUS il primo aprile poteva tranquillamente essere una bufala, ma ieri la società ha confermato l’esistenza di ASUS ROG Ally e ci sono già dei video che mostrano un prototipo in azione che sembra essere una versione praticamente pronta per la vendita.

La nuova console portatile ASUS ROG Ally è basata su Windows 11 e adotta una APU Ryzen personalizzata di AMD più veloce che mai per puntare a detronizzare Steam Deck di Valve, attualmente la soluzione di maggior successo per il gioco in streaming portatile.

ASUS ROG Ally è più piccola e leggera di Steam Deck

Un video dello youtuber Dave2D conferma i piani di lancio globale di ASUS e alcune altre specifiche, come ad esempio le dimensioni più compatte e il minor peso rispetto a Steam Deck: 280x113x 39 mm e 608 grammi per Ally contro i 298x117x 50,5 mm e 669 grammi della console di Valve.

ASUS ROG Ally vanta un display 16:9 da 7 pollici con risoluzione 1920×1080, 500 nit di luminosità e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, mentre Steam Deck adotta un display 16:10 da sette pollici 1280×800, 400 nit di luminosità e una frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Il chip che anima Ally sfrutta l’architettura Zen 4 di AMD con la potente tecnologia grafica RDNA 3 vista nelle recenti GPU.

Un altro video dello youtuber Linus Tech Tips riporta che il prototipo era molto più silenzioso rispetto a Steam Deck misurando circa 20 dB contro i 37 dB della console Valve sotto carico e ha elogiato il sistema a doppia ventola che aspira l’aria dalla parte posteriore e la espelle dall’alto, inoltre ha notato che l’SSD e i joystick sembravano facilmente sostituibili.

Infine c’è anche la possibilità di collegare ASUS ROG Ally a un box ROG XG Mobile per giocare su una TV con le prestazioni di una scheda grafica NVIDIA RTX 4090.

ASUS ROG Ally sembra quindi avere le carte in regola per superare Steam Deck, tuttavia non sono stati menzionati i dati relativi alla batteria e soprattutto il prezzo del prodotto.

