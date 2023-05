Apple ha saputo costruire un impero commerciale sul livello di soddisfazione sempre molto elevato dei propri utenti — convinti anche in questo modo a circondarsi dell’ecosistema della mela —, ma non tutti gli iPhone sembrano piacere allo stesso modo, anzi la generazione iPhone 14 pare essere quella meno apprezzata da più di un decennio a questa parte.

Nuovo report: gli iPhone 14 un passo falso di Apple?

Il dato è emerso da un nuovo report pubblicato da PerfectRec, un sito che si occupa di recensioni di prodotti che nel caso di specie ha messo a confronto il livello di soddisfazione degli utenti per tutta la serie iPhone 14 — dunque iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max — con quello relativo ai modelli delle generazioni precedenti, ricavandone un dato che Apple dovrebbe tenere in debita considerazione.

Gli autori del report dicono di aver lavorato con economisti e data scientist per passare al setaccio oltre 669 mila recensioni realizzate da utenti iPhone; tali recensioni coprono un arco temporale di 13 anni, partendo da iPhone 4 e arrivando fino alla serie che attualmente tiene alto il vessillo di Apple.

I grafici di accompagnamento mostrano come ogni modello ad eccezione di iPhone 5 e iPhone 12 abbia visto un aumento del livello di apprezzamento — qui inteso come percentuale di recensioni con cinque stelle — da parte degli utenti: le recensioni col “massimo dei voti” per il modello base di iPhone sono passate dal 65% all’80%, ma iPhone 14 — di cui trovate a questo link la nostra recensione — ha fatto registrare un’inversione di tendenza, con un calo al 72%. Si tratta del primo peggioramento nella percezione pubblica di un nuovo modello dai tempi del passaggio dall’acclamatissimo iPhone 4 all’iPhone 5 nel 2012, oltre che della percentuale di gradimento più bassa dai tempi di iPhone 8.

Ma il modello base non è stato il solo a deludere, anzi l’intera serie iPhone 14 sembra essere piaciuta di meno: lo stesso iPhone 14 Pro si attesta al 76%, contro l’84% del suo predecessore; il gigante iPhone 14 Pro Max ha perso sei punti percentuali, passando dall’86% all’80.

Le possibili chiavi di lettura

PerfectRec non si limita a riportare i dati, ma offre anche due possibili interpretazioni dei risultati. La prima si lega al fatto che, se da una parte Apple ha migliorato progressivamente i propri prodotti un anno dopo l’altro, i miglioramenti introdotti con la serie iPhone 14 non sarebbero stati all’altezza delle aspettative. La seconda chiave di lettura ruota attorno al concetto di “reputation inflation” — un trend di mercato individuato dal CEO di PerfectRec, Joe Golden, in una pubblicazione del 2022 — e al suo modo di influenzare le recensioni positive condivise dagli utenti.

Il report include anche una classifica degli iPhone più e meno apprezzati di sempre: il primo titolo spetta ad iPhone 13 Pro Max, mentre quello meno ambito spetta ad iPhone 5C. Per i più curiosi, il report completo è disponibile a questo link.

