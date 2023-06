In occasione della Worldwide Developers Conference 2023 il team di Apple ha finalmente presentato il tanto chiacchierato primo visore per la mixed-reality del colosso di Cupertino, Apple Vision Pro.

Stiamo parlando di un dispositivo che dovrebbe fare il suo esordio sul mercato all’inizio del 2024 negli Stati Uniti al prezzo di 3.499 dollari, cifra che lo renderà senza dubbio un visore di nicchia.

Nelle ultime settimane si erano diffuse delle indiscrezioni secondo cui Apple era al lavoro anche su un visore molto più economico e nelle scorse ore il popolare giornalista di Bloomberg, Mark Gurman, è tornato sull’argomento.

Un Apple Vision Pro più economico non è da escludere

A dire di Gurman, il colosso di Cupertino sarebbe ancora al lavoro su un visore AR/VR più economico che dovrebbe essere lanciato entro la fine del 2025.

Ma Apple avrebbe anche altri grandi progetti per questo nuovo settore nel quale si è appena lanciata, come la realizzazione di un Apple Vision Pro ancora più potente, con un processore più veloce e in grado di garantire prestazioni ancora migliori.

Per quanto riguarda il modello più economico, potrebbe essere lanciato sul mercato come Apple Vision o Apple Vision One e probabilmente, al fine di ridurre i costi di produzione, il colosso di Cupertino sarà obbligato a usare dei display di qualità inferiore e un processore meno performante rispetto a quelli di Apple Vision Pro.

Inoltre, il nuovo device potrebbe perdere anche gli altoparlanti con audio spaziale (per averlo gli utenti dovrebbero sfruttare le cuffie AirPods Pro), avere un design un po’ meno ricercato e rinunciare a qualche funzionalità, come ad esempio la fotocamera 3D.

Ma, sempre a dire di Gurman, ci sono degli aspetti su cui il colosso di Cupertino non dovrebbe scendere a compromessi, come lo schermo esterno EyeSight (per mostrare gli occhi di chi lo indossa) e il sistema di tracciamento degli occhi e delle mani, caratteristiche fondamentali per Apple Vision Pro e che dovrebbero essere presenti anche sul modello economico.

Resta da capire quanto possa riuscire a scendere il prezzo di questo visore più economico ma ancora ci sono tanti mesi per saperne di più sul suo conto.

