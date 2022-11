Dopo tanto parlare e anticipare, Volvo ha tolto i veli da quella che definisce essere l’inizio di una nuova era. Si chiama Volvo EX90 ed è un SUV elettrico a 7 posti, molto tecnologico, sicuro e futuristico. A bordo c’è un sistema centrale alimentato dalle piattaforme NVIDIA DRIVE con al fianco le soluzioni di Qualcomm, il 5G e i servizi di Google (fra le altre cose), un concentrato di tecnologia che la rende a prova di futuro.

Numeri alla mano, offre fino a 600 km di autonomia, ben 517 cavalli di potenza (per la versione più pepata) e dimensioni da vera ammiraglia. Il prezzo? Si parte da oltre 100.000 euro in Italia, ma per tutti gli altri dettagli, seguiteci.

“Un computer su ruote”: la tecnologia di Volvo EX90

L’aspetto più interessante, per noi ma anche per i tanti che guardano con attenzione alla nuova era di Volvo, è senza dubbio la tecnologia che qui su EX90 ricopre un ruolo da protagonista. Per tecnologia intendiamo non tanto quella legata alle sospensioni o al sistema di propulsione, bensì tutto il resto con cui l’utente si interfaccia, a partire dal sistema di infotainment, fino ai sistemi di sicurezza. Premettiamo che c’è un mondo su Volvo EX90, ma cercheremo di parlarvi delle peculiarità e degli aspetti più importanti, per ovvie ragioni di spazio.

Infotainment e dintorni

Partiamo proprio dal sistema di infotainment della Volvo EX90, un sistema che si basa su un nuovo core computer alimentato dalle piattaforme NVIDIA DRIVE di IA, Xavier e Orin, dalle piattaforme Snapdragon Cockpit di Qualcomm Technologies e dal software sviluppato internamente dai tecnici Volvo. “Un computer su ruote”, il produttore usa proprio queste parole per descrivere il cuore tech di EX90, un’auto che è in grado di visualizzare il tool 3D per videogiochi di Epic Games Unreal Engine, di garantire un’elevata potenza di calcolo e una grafica di alta qualità (non abbiamo ad oggi dati più specifici da segnalare).

A bordo c’è Google, con Android Automotive, e le sue app e i suoi servizi (inclusi per i primi 4 anni dall’immatricolazione, poi a pagamento), fra cui Google Assistant, Google Maps, oltre all’integrazione con Android Auto e Apple CarPlay, entrambi anche wireless, chiaramente. Presente di serie pure la connettività 5G, la tecnologia phone key di serie per far sì che lo smartphone funga da chiave dell’auto tramite tecnologia UWB e un sistema audio Bowers & Wilkins con 25 altoparlanti, oltre al Dolby Atmos. Per tutto il resto, per sistemare problemi o implementare nuove funzioni ci sono gli aggiornamento software OTA, chiaro.

Tutto questo, si basa sull’hardware che segue: uno schermo centrale da 14,5 pollici posizionato in verticale e su un secondo schermo oblungo che fa da quadro strumenti, in cui vengono specchiate tante altre informazioni utili. L’ambiente su cui si posizionano è quasi privo di pulsanti fisici, decorato in legno con vari giochi di illuminazione e soprattutto ricco di un insieme di sensori che rappresentano l’altro aspetto cruciale di Volvo EX90, la sicurezza.

I sistemi di sicurezza

Ve ne avevamo parlato già in precedenza di alcune sue particolarità al riguardo. Qui basti sapere che, oltre ai classici sistemi di sicurezza ADAS, quest’auto grazie alla tecnologia LiDAR e a un pacchetto particolarmente ricco di sensori, telecamere e radar, scansiona continuamente sia l’area antistante l’auto sia l’ambiente circostante, combinando quello che accade fuori con ciò che succede a bordo.

Volvo EX90 è in grado di monitorare infatti anche lo stato del conducente, se ha bisogno di aiuto in caso di sonnolenza o distrazioni e, di conseguenza, interviene in vario modo: arrestando l’auto e chiamando automaticamente i soccorsi nel peggiore dei casi. Altrettanto utile, e funzionante sempre grazie ai sensori presenti all’interno dell’abitacolo, la funzione che impedisce che l’auto venga chiusa con persone o animali a bordo, uno strumento che potrebbe anch’esso salvare vite.

Design e numeri

Mettiamo da parte la tecnologia di Volvo EX90 per parlare del resto. La definivamo un’ammiraglia, ebbene basta riportare le sue dimensioni per comprenderne la mole: è lunga 5,03 metri, larga 2,11 e alta 1,74 con un passo di 2,98 metri. E anche le linee certo non fanno nulla per limitare tale sensazione, visto il muso alto e coi gruppi ottici a LED sfinati e posti più esterni possibile, in maniera simile ai posteriori, che vanno a formare una sorta di C che va a delineare i contorni del portellone.

A bordo i posti sono 7 e disposti come di consueto su 3 file di sedili, un abitacolo minimale ed elegante, in cui ben si notano i connotati stilistici del design svedese che caratterizzano questa Volvo EX90, legno e materiali riciclati compresi.

Veniamo infine al sistema di propulsione, di un’auto a trazione completamente elettrica. Come anticipato, la batteria, da 111 kWh, garantisce fino a 600 chilometri di autonomia con una singola carica nel ciclo WLTP (585 e 580 km per la precisione a seconda se si sceglie la versione meno o più potente, in ordine), e si ricarica dal 10 all’80% in meno di 30 minuti.

Le motorizzazioni disponibili sono due, entrambe con un motore elettrico per asse: la Volvo EX90 Twin Motor vanta 408 cavalli di potenza, 770 Nm di coppia e scatta da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi; alza ulteriormente l’asticella la Twin Motor Performance, che porta la potenza a 517 cavalli, la coppia a 910 Nm e a 4,9 secondo l’accelerazione da 0 a 100 km/h. In entrambi i casi la velocità massima è limitata a 180 km/h.

Non ci resta che menzionare i prezzi. Volvo EX90 in Italia parte da 104.950 euro nella versione Twin Motor, mentre ne servono 5.050 euro in più per la Performance. Se interessati o semplicemente incuriositi, potete già configurarla sul sito web ufficiale di Volvo.

Forse ti sei perso: Qualcomm e Renault insieme per software auto sempre più tecnologici e smart