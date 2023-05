L’edizione 2023 del Computex si sta svolgendo proprio in queste ore a Taipei — vi abbiamo già proposto degli articoli dedicati alle novità annunciate da colossi quali ASUS, MSI, NVIDIA e Cooler Master — e all’appello non poteva assolutamente mancare Corsair: il produttore ha aperto il sipario su una serie di componenti che approderanno ufficialmente sul mercato nelle settimane e nei mesi seguenti, con il sistema iCUE LINK e le nuove RAM DDR5 Dominator Titanium che meritano una menzione d’onore.

iCUE LINK: un cavo per domarli…

La novità più interessante e potenzialmente innovativa annunciata da Corsair è il nuovo iCUE LINK Smart Component Ecosystem, vale a dire un ecosistema smart di componenti che punta a semplificare in maniera netta l’assemblaggio di un computer andando ad incidere su uno degli aspetti più critici e insidiosi: la gestione dei cablaggi.

Il sistema studiato da Corsair — in attesa di brevetto — prevede l’utilizzo di un singolo cavo di collegamento e promette di dimezzare le tempistiche solitamente necessarie per assemblare e configurare un nuovo computer. Insomma, basta grovigli di cavi nascosti all’interno del case, hub, splitter RGB e quant’altro: con iCUE LINK le build dovrebbero guadagnarne altresì in ordine e impatto visivo. La semplificazione di cui parla il produttore passa anche attraverso il micro-controller integrato in ciascun componente di iCUE LINK, che rappresenta il “cervello” e comunica con il System Hub. Tra le nuove possibilità aperte dal sistema annunciato, il produttore ha portato come esempi la modalità Time Warp RGB, che crea l’impressione che le ventole siano ferme o girino al contrario, e la gestione individualizzata della curva di risposta delle ventole.

L’ecosistema abbraccia componenti come ventole, cooler AIO, componenti di raffreddamento custom e quant’altro; i dispositivi iCUE LINK possono essere collegati a catena all’interno del System Hub, dunque ognuno si collega al successivo con un unico cavo, inoltre tutti i connettori sono universali e reversibili.

I primi prodotti iCUE LINK, tra cui ventole, cooler AIO e System Hub, arriveranno sul mercato a giugno 2023; QX120 e QX140 RGB sono in attesa di brevetto, saranno le prime ventole a controllo interamente digitale e si fregiano di un cuscinetto Magnetic Dome proprietario, sensori di temperatura digitale e quattro anelli luminosi RGB. Altri prodotti — tra cui sistemi di raffreddamento personalizzati Hydro X Series compatibili con iCUE LINK — sono attesi per il Q3 2023. I prezzi sono ancora sconosciuti.

RAM DDR5 Dominator Titanium

La nuova RAM DDR5 Dominator Titanium raccoglie un’eredità pesante e abbina design rinnovato e prestazioni elevate, promettendo di soddisfare anche gli utenti più esigenti. Il merito viene ripartito tra chip e PCB, ma soprattutto la tecnologia proprietaria di raffreddamento CORSAIR DHX, che spalanca le porte all’overclocking. Le nuove RAM saranno disponibili per le piattaforme Intel e AMD, con supporto a Intel XMP 3.0 se abbinate a processori Core di dodicesima e tredicesima generazione e AMD EXPO coi Ryzen 7000: con queste tecnologie, l’overclock è a portata di clic.

Con Dominator Titanium, Corsair strizza l’occhio agli amanti della personalizzazione, rendendo la top bar sostituibile — con possibilità, ad esempio, di passare da quelle RGB alle Fin Accessory Kits. Sulla top bar RGB trovano posto ben 11 LED gestibili individualmente, inoltre il software Corsair iCUE Murals permette di creare effetti luminosi estesi all’intero sistema, così da valorizzare giochi, film e musica.

Dal punto di vista tecnico, Corsair dichiara velocità fino a 8.000 MT/s, memoria fino a 192 GB con 4 moduli da 48 GB e latenze CAS pari a 30 (su alcuni prodotti).

Le nuove RAM DDR5 Dominator Titanium saranno disponibili da luglio 2023, ma i prezzi non sono ancora noti. Quello che è certo, invece, è che ci sarà un primo lancio in edizione limitaata: 500 First-Edition kit numerati con prestazioni ancora più spinte (tempi ridotti e frequenze più alte).

iCUE Software ed Elgato Stream Deck Plugin

La prima novità software vede iCUE diventare più facile da scaricare ed installare grazie ad un installer più piccolo e ad una procedura semplificata. La nuova architettura modulare promette di riconoscere e includere solo le impostazioni necessarie per i dispositivi collegati, per una maggiore ottimizzazione delle risorse.

In aggiunta a questo, c’è un nuovo plugin dedicato che consente di supportare pienamente i dispositivi Stream Deck di Elgato e di controllare le varie impostazioni da Stream Deck, app mobile e macro su tastiera Corsair. Per gestire profili di illuminazione, ventole Corsair, vedere temperature e dati del PC, silenziare il microfono, regolare l’equalizzazione e non solo basta la pressione di un tasto e le relative icone possono anche essere personalizzate.

