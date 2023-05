Cooler Master sposa la vetrina del Computex 2023 per annuciare le sue ultime novità in ambito componenti PC e periferiche, segmenti di mercato dove è leader soprattutto nel campo della dissipazione e degli alimentatori ad alte prestazioni. Diversi i prodotti svelati, a cominciare dalla nuova linea di alimentatori ultra-silenziosi X Silent, disponibili con e senza illuminazione RGB. L’azienda dichiara il massimo del comfort acustico, proponendo una variante completamente fanless sino a 750 watt e una seconda con ventola attiva con illuminazione RGB; gli alimentatori Cooler Master X Silent sono conformi allo standard ATX 3.0 e PCI-E 5.0, supportando quindi i connettori 12HPWR.

Nessun dettaglio al momento su eventuali prezzi, modelli o disponibilità, mentre sempre per gli alimentatori in mostra c’è anche la gamma V SFX Platinum per sistemi SFF (Small Form Factor), unità caratterizzate da dimensioni super compatte e un’erogazione sino a 1.300 watt, abbinata appunto alla certificazione 80Plus Platinum (oltre che ATX 3.0/PCI-E 5.0 Compliant).

Passando ai dissipatori invece, spicca il MasterLiquid 360 Ion, soluzione ad alto profilo equipaggiato con display LCD da 2,1 pollici pompa a doppia camera e tre ventole ARGB Mobius 120P; in esposizione un’ulteriore modello, MasterLiquid 360 Atmos, dissipatore AiO che si contraddistingue per l’utilizzo di materiali riciclati nell’assemblaggio. Per gli amanti del custom infine troviamo Cooler Master MasterLoop, una serie di componenti e accessori per personalizzare il sistema di raffreddamento a liquido in base alle propria componentistica (CPU e GPU).

Cooler Master è anche periferiche gaming, ambito dove non è mancata con l’annuncio della tastiera MK770 Hybrid Wireless Keyboard, dotata di switch meccanici Kailh Box V2, tasti in PBT double-shot e disponibile in colorazione Macaron o Space Gray. Non c’è tastiera senza mouse, il nuovo MM712 Pro, ormai alla 3a gen con sensore PAW3395 (ottico), hybrid wireless e cavo Ultraweave.

Chiudono questa carrellata, la sedia gaming Motion 1 – dotata di motore aptico e naturale evoluzione della più nota Sink X – e due case: il Qube500 “ecosostenibile” e il Cooler Master Ncore 100 MAX, destinato a chi vuole assemblare una build top di gamma ad alte prestazioni senza problemi di spazio.