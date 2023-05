Da qualche mese a questa parte, stiamo assistendo ad una profonda trasformazione di Twitter — sia dal punto di vista societario che della piattaforma social — e quest’oggi vi raccontiamo un’altra piccola novità appena introdotta: la funzione di ricerca nel tab delle Liste, che permette di trovare più rapidamente quelle da seguire.

Ora potete cercare le Liste da seguire su Twitter

Tra un problema di sicurezza, l’ufficialità della nuova CEO e l’apertura verso chiamate vocali e video, il social network ora di proprietà di Elon Musk è in fermento e quest’ultima piccola aggiunta non è esattamente la più rivoluzionaria, ma è indubbiamente comoda.

Annunciata tramite i canali ufficiali, la nuova funzione promette di dare una mano agli utenti nella scoperta di nuove liste da seguire ed è presto spiegata: è sufficiente aprire la versione desktop di Twitter e recarsi nel tab delle Liste per scorgere in alto una nuova barra di ricerca. Quest’ultima funziona esattamente come da copione: basta digitare un termine e scorrere tra i suggerimenti per scoprire tante liste rilevanti per gli argomenti di proprio interesse. Date un’occhiata al seguente screenshot.

Insomma, un bel passo in avanti, considerato che fino a questo momento era possibile unicamente creare delle proprie liste oppure prendere visione di quelle create da altri passando attraverso i loro profili. È vero che il tab Liste presentava già dei suggerimenti, tuttavia gli utenti non hanno alcun controllo su questi ultimi.

La novità descritta non è ancora disponibile nell’app mobile di Twitter e dalla piattaforma non hanno fatto sapere quando questa lacuna verrà colmata. Avevate già notato la comparsa di questa comoda novità per Twitter desktop? Ditecelo nei commenti e non dimenticate di seguirci ai seguenti link: @TuttoTechNet e @TuttoAndroid.

