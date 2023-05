Il team di Twitter continua a lavorare al miglioramento di questo popolare social network, che dopo la sua acquisizione da parte di Elon Musk lo scorso anno ha praticamente avviato una sorta di rivoluzione.

Sono state diverse le modifiche introdotte negli ultimi mesi, alcune peraltro molto controverse e nelle scorse ore si è aggiunta un’altra novità: il team del social network, infatti, ha dato il via al rilascio di un update per le applicazioni iOS e Android che porta con sé dei miglioramenti per l’invio dei messaggi diretti.

Le novità in arrivo su Twitter su iOS e Android

Ad annunciare le novità è stato lo stesso Elon Musk con il suo account ufficiale su Twitter, precisando che con l’ultima versione dell’applicazione gli utenti potranno rispondere con un DM a qualsiasi messaggio nel thread (non soltanto al più recente) e usare qualsiasi reazione con emoji.

Inoltre il popolare miliardario ha reso noto che domani verrà rilasciata la versione 1.0 del sistema di crittografia per i messaggi diretti e ciò significa che il team della piattaforma non potrà più vedere il contenuto dei messaggi nemmeno volendolo.

Ma le novità non finiscono qui, in quanto Elon Musk ha sfruttato l’occasione per rendere noto che in futuro gli utenti potranno sfruttare Twitter anche per effettuare chiamate vocali e video, usando la piattaforma per comunicare con chiunque in qualunque parte del mondo e senza la necessità di fornire loro il proprio numero di telefono.

In sostanza, il team di Twitter ha deciso di andare a competere in modo più diretto con i servizi di messaggistica, provando così ad offrire agli utenti un pacchetto di funzionalità completo.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali per scoprire quando le chiamate vocali e video saranno effettivamente disponibili, con la speranza che anche il nostro Paese rientri tra quelli scelti per l’esordio di tale nuova funzionalità.

Potete scaricare l’ultima versione disponibile di Twitter per iOS dall’App Store e quella per Android dal Google Play Store.