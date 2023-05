Nella serata di ieri Elon Musk ha annunciato con un tweet di aver assunto una nuova CEO per Twitter, una notizia che era nell’aria da tempo, ma che non è detto porti particolari scompigli nella direzione del social network. Perché l’imprenditore ha subito chiarito che non si farà da parte, ma ricoprirà il ruolo di presidente esecutivo e CTO, continuando pertanto a supervisionare un po’ tutto quello che riguarda Twitter.

Sappiamo che sarà una donna e che diventerà CEO di Twitter fra 6 settimane; il resto sono ipotesi considerando che le informazioni ufficiali condivise da Elon Musk per ora si fermano qui.

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!

My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.

— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2023