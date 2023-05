In occasione dell’evento di lancio europeo “Discover Xiaomi 2023” tenutosi oggi a Milano, il produttore cinese ha annunciato una vasta gamma di nuovi prodotti per la smart home, per la smart life e per la mobilità elettrica.

Tra le novità rientrano una lunga serie di nuovi robot aspirapolvere che spaziano su varie fasce di mercato, una friggitrice ad aria, due monopattini elettrici, con l’obiettivo comune di migliorare la smart experience degli utenti, dentro e fuori casa. Scopriamo tutti i dettagli, la disponibilità e i prezzi di tutti questi nuovi prodotti a marchio Xiaomi.

Xiaomi estende il proprio ecosistema Smart Life

Come anticipato in apertura, tramite l’evento di lancio europeo “Discover Xiaomi 2023” tenutosi a Milano, il produttore cinese ha annunciato tanti nuovi prodotti “AIoT” facenti parte del proprio ecosistema Smart Life e pensati per migliorare l’esperienza utente dentro e fuori casa.

Le novità sono tante, tra sei diversi robot aspirapolvere, una friggitrice ad aria, due monopattini elettrici e il tablet Xiaomi Pad 6 di cui vi abbiamo parlato sul nostro portale TuttoAndroid.net (qui trovate l’articolo dedicato).

Prima di andare a scoprire più nel dettaglio tutti questi nuovi dispositivi che arrivano sul mercato europeo (Italia inclusa), riportiamo le parole di Ou Wen, General Manager della divisione Western Europe del produttore cinese:

Da sempre Xiaomi mette al centro i propri utenti fornendo dispositivi che puntano a migliorare la loro vita quotidiana, offrendo la migliore tecnologia e un’esperienza sempre più facile e coinvolgente. Con questi nuovi prodotti rinnoviamo il nostro impegno nel portare innovazione e qualità nel settore, continuando ad ampliare la nostra offerta e ad ottimizzare il portfolio prodotti in tutta l’Europa Occidentale.

I nuovi robot aspirapolvere Xiaomi Robot Vacuum

Negli ultimi anni Xiaomi sta cercando di importare in Europa tantissimi prodotti disponibili inizialmente solo sul mercato di casa, ovvero quello cinese. Una delle categorie di prodotto più importanti per il produttore cinese è quella dei robot aspirapolvere, alleati fondamentali quando si parla di faccende domestiche.

Per venire incontro alle esigenze di quelle persone che desiderano prodotti in grado di pulire velocemente e che, al contempo, diano la possibilità di tenere d’occhio vari parametri attraverso il proprio smartphone, il colosso cinese ha annunciato la disponibilità europea di sei nuovi robot aspirapolvere, parte di tre diverse serie.

Robot Vacuum X10

Il nuovo Robot Vacuum X10 è la soluzione top, un dispositivo progettato per semplificare le pulizie: realizzato con un design abbastanza semplice ed elegante, questo robot aspirapolvere può contare su una batteria da 5200 mAh che assicura 180 minuti di autonomia alla massima potenza di aspirazione.

Lui si abbina ad una stazione base intelligente (che serve ovviamente anche per la ricarica) e offre una potenza di aspirazione pari a 4000 Pa, risultando adatto per pulire ogni tipo di pavimento.

Questo robot aspirapolvere è dotato, come tutti i prodotti della serie X, della tecnologia LDS (Laser Distance Sensor) che gli consente di creare una precisa mappa dell’ambiente virtuale attraverso scansioni laser per far sì che venga seguito il percorso di pulizia più efficiente possibile.

Robot Vacuum S10, S10+ ed S12

Una via di mezzo tra la soluzione top (appena discussa) e le soluzioni entry-level (che discuteremo a breve) è costituita dalla serie S, che ottiene i tre nuovi modelli Robot Vacuum S10, Robot Vacuum S10+ e Robot Vacuum S12.

Come tutti i prodotti della serie S, anche i nuovi modelli sono dotati della tecnologia LDS per la pianificazione di un percorso di pulizia efficiente, indipendentemente dalle dimensioni e dalla configurazione della casa.

Robot Vacuum E10 ed E12

I nuovi Robot Vacuum E10 e Robot Vacuum E12 sono le soluzioni entry-level tra le novità portate sul mercato europeo da Xiaomi.

Sono dispositivi abbastanza ergonomici, caratterizzati da un design ultra-sottile che gli consente di pulire (con un’elevata potenza di aspirazione) anche sotto ai letti o sotto ai divani.

Questi due modelli, come tutti gli altri discussi poco sopra, sono certificati TÜV Rheinland, a garanzia della tutela della privacy di ogni utente.

I nuovi monopattini Xiaomi Electric Scooter 4 e 4 Lite

Dopo i modelli Pro e Ultra, Xiaomi porta sul mercato europeo due varianti più economiche del proprio monopattino elettrico di ultima generazione.

Xiaomi Electric Scooter 4

Lo Xiaomi Electric Scooter 4 può contare su un motore da 600 W che gli consente di raggiungere velocità massima di 20 km/h; grazie alla batteria integrata da 7650 mAh, l’autonomia parla di 35 km con una singola ricarica, superando facilmente pendenze fino al 16%.

Questo monopattino elettrico è dotato di freno a disco a doppia azione sulla ruota posteriore, per garantire un’efficienza di controllo ottimizzata; all’anteriore troviamo il sistema E-ABS; queste scelte contribuiscono ad una ridottissima distanza di frenata.

Xiaomi Electric Scooter 4 Lite

Un po’ più calmo è invece il nuovo base di gamma Xiaomi Electric Scooter 4 Lite che ha un motore da 300 W (la velocità massima dichiarata è anche qua di 20 km/h) e una batteria meno capiente (si scende a 5200 mAh) che assicura fino a 20 km di autonomia.

In questo caso, al posteriore troviamo un freno a tamburo e, in coppia con il sistema E-ABS della ruota anteriore: la distanza di frenata risulterà comunque ottimale, in ottica di una maggiore sicurezza.

La nuova friggitrice ad aria Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L

La nuova Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L non è in realtà una vera e propria novità, dato che rappresenta la naturale evoluzione del precedente modello da 3,5 litri (trovate qui la nostra recensione).

Con il vecchio modello, condivide un design minimale ed elegante, la compatibilità con l’app Xiaomi Home (attraverso la quale si ha accesso ad oltre 100 ricette salutari), lo schermo OLED e il controllo vocale con Google Assistant integrato.

Nella parte anteriore è presenta una finestra trasparente che consente di monitorare, a colpo d’occhio e in tempo reale, l’avanzamento della cottura/doratura del cibo.

Disponibilità e prezzi dei nuovi prodotti Xiaomi AIoT

Arriviamo alla fine ed è il momento di parlare di disponibilità e prezzi (anche con sconti nella fase di lancio) di tutte queste novità appena presentate dal colosso cinese.

Partiamo dai robot aspirapolvere, disponibili tramite canali di vendita che variano a seconda del modello e tutti proposti per sei giorni con prezzi early bird che li rendono ancor più accattivanti (molti anche su Amazon):

Xiaomi Robot Vacuum E10 | disponibile da MediaWorld e Unieuro al prezzo consigliato di 239,99 euro | prezzo early bird dal 22 al 28 maggio 2023 pari a 189,99 euro .

| disponibile da MediaWorld e Unieuro al prezzo consigliato di | prezzo early bird dal 22 al 28 maggio 2023 pari a . Xiaomi Robot Vacuum E12 | disponibile su Amazon.it, mi.com e Xiaomi Store Italia al prezzo consigliato di 239,99 euro | prezzo early bird dal 22 al 28 maggio 2023 pari a 179,99 euro .

| disponibile su Amazon.it, mi.com e Xiaomi Store Italia al prezzo consigliato di | prezzo early bird dal 22 al 28 maggio 2023 pari a . Xiaomi Robot Vacuum S10 | disponibile da Unieuro al prezzo consigliato di 359,99 euro | prezzo early bird dal 22 al 28 maggio 2023 pari a 279,99 euro .

| disponibile da Unieuro al prezzo consigliato di | prezzo early bird dal 22 al 28 maggio 2023 pari a . Xiaomi Robot Vacuum S12 | disponibile su Amazon.it, mi.com e Xiaomi Store Italia al prezzo consigliato di 359,99 euro | prezzo early bird dal 22 al 28 maggio 2023 pari a 269,99 euro .

| disponibile su Amazon.it, mi.com e Xiaomi Store Italia al prezzo consigliato di | prezzo early bird dal 22 al 28 maggio 2023 pari a . Xiaomi Robot Vacuum S10+ | disponibile da Unieuro, su Amazon.it e mi.com al prezzo consigliato di 449,99 euro | prezzo early bird dal 22 al 28 maggio 2023 pari a 399,99 euro .

| disponibile da Unieuro, su Amazon.it e mi.com al prezzo consigliato di | prezzo early bird dal 22 al 28 maggio 2023 pari a . Xiaomi Robot Vacuum X10 | disponibile da MediaWorld e su Amazon.it al prezzo consigliato di 599,99 euro | prezzo early bird dal 22 al 28 maggio 2023 pari a 449,99 euro.

Archiviati i robot aspirapolvere, passiamo ai nuovi monopattini elettrici, anch’essi disponibili all’acquisto attraverso diversi canali di vendita e proposti a prezzi lancio interessanti per pochi giorni.

Pur arrivando sul mercato già da oggi, sul sito ufficiale del produttore cinese saranno pre-ordinabili fino al 12 giugno, giorno dell’inizio effettivo delle vendite:

Xiaomi Electric Scooter 4 | disponibile da MediaWorld, Unieuro, Euronics e su Amazon.it al prezzo consigliato di 549,99 euro | prezzo early bird fino al 4 giugno 2023 pari a 499,99 euro .

| disponibile da MediaWorld, Unieuro, Euronics e su Amazon.it al prezzo consigliato di | prezzo early bird fino al 4 giugno 2023 pari a . Xiaomi Electric Scooter 4 Lite | disponibile da MediaWorld, Unieuro, Euronics, Expert, Trony e su Amazon.it al prezzo consigliato di 449,99 euro | prezzo early bird fino al 4 giugno 2023 pari a 399,99 euro.

Chiudiamo con la nuova friggitrice ad aria Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L che è disponibile da oggi presso Unieuro, Expert, MediaWorld, su Amazon.it e presso gli Xiaomi Store Italia al prezzo consigliato di 159,99 euro.

