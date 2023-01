A diversi mesi di distanza dalla presentazione parigina dello scorso 21 giugno, Xiaomi porta finalmente sul mercato italiano il suo ultimo monopattino elettrico, quello dotato di frecce direzionali, che è quindi legale. Si tratta di Xiaomi Electric Scooter 4 Pro, monopattino di fascia alta che vanta una dotazione tecnica d’indubbio rilievo.

Fra le sue peculiarità basti citare il motore da 700 W, i 55 km di autonomia con una singola carica e l’utilizzo di materiali resistenti e al tempo stesso leggeri (alluminio perlopiù). Per tutto il resto, prezzo compreso, seguiteci.

Caratteristiche, prezzi e disponibilità di Xiaomi Electric Scooter 4 Pro

È di fatto il monopattino elettrico top di gamma di casa Xiaomi, ragion per cui è lecito aspettarsi parecchio, anche in ragione degli 849 euro necessari per portarselo a casa. Xiaomi Electric Scooter 4 Pro è dotato di indicatori di direzione integrati ed è a norma con le più recenti norme per la circolazione in Italia.

La velocità massima è infatti limitata a 25 km/h, c’è la modalità pedonale a 6 km/h e quella intermedia a 20 km/h. Nonostante monti un motore da 700 W, che promette di bersi con facilità pendenze fino al 20%, e abbia una batteria da ben 12.400 mAh pesa 17 kg, merito dell’alluminio di livello aerospaziale utilizzato per il telaio, che si piega ed è pure piuttosto resistente secondo quanto dichiarato da Xiaomi.

Alla base di questo monopattino elettrico ci sono due ruote dotate di pneumatici tubeless autosigillanti da 10″ che promettono resistenza alle forature con Xiaomi DuraGel. Mentre per quel che riguarda il sistema frenante, c’è un doppio freno a disco al posteriore.

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro monta poi sul manubrio un display che fa da centro di controllo per gestire le modalità di guida e per mostrare i parametri principali quali la velocità, l’autonomia residua e altro. E proprio in termini di autonomia, c’è da sottolineare che questo monopattino elettrico offre fino a 55 km di percorrenza con una singola ricarica, e vanta una porta di ricarica magnetizzata che dà accesso al cavo annesso che permette di ricaricarlo in circa 8 – 9 ore secondo quanto dichiarato.

Come anticipato Xiaomi Electric Scooter 4 Pro è acquistabile in Italia da oggi, 10 gennaio 2023, al prezzo di 849 euro direttamente su Amazon.

