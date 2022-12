Sentivo la necessità di una friggitrice ad aria smart e in poco tempo sono riuscito ad aggiungerla alla mia smart-home. Volevo avere quella di Xiaomi, il cui nome non è dei più brevi e facili da ricordare, Mi Smart Air Fryer 3.5L, e così è stato e oggi vi racconto un po’ come funziona e che cosa fa.

Un po’ su di lei

Mi Smart Air Fryer 3.5L è l’attuale e unica proposta nella categoria delle friggitrici ad aria di Xiaomi in Italia, per cui chi ne vuole una sua non può che mettere le mani su di lei. A casa arriva con una grossa scatola bianca con all’interno i soliti manuali, delle protezioni in polistirolo, il cestello (ovviamente) da 3,5 litri, una spina schuko e una piccola griglia su cui posizionare le cose da cuocere. Devo dire che esteticamente è molto bella e molto ben rifinita e questo fa sì che sia anche un bel oggetto da avere in cucina. E poi il bianco lucido fa il suo bel effetto. Non è troppo ingombrante, non è troppo pesante ed è abbastanza silenziosa. Si trova facilmente un posto dove posizionarla, questo è certo. Mi Smart Air Fryer 3.5L, per farla breve, è una friggitrice ad aria che non trascura affatto l’aspetto estetico e questo è un bene perché risulta graziosa e bella da vedere. Supporta una temperatura di cottura compresa fra 40 e 200 gradi Celsius.

Come funziona e che cosa fa

Una volta collegata alla corrente elettrica, nonostante lei sarebbe già pronta per entrare in funzione e utilizzabile attraverso il display OLED e la rotellina per selezionare i programmi presenti nella parte anteriore, la prima cosa da fare, essendo una friggitrice ad aria smart, è scaricare l’applicazione Xiaomi Home e collegarla alla rete Wi-Fi di casa, così da poterla comandare con lo smartphone o con un dispositivo dotato di Google Assistant.

Fatto questo, Mi Smart Air Fryer 3.5L è utilizzabile nel pieno delle sue funzioni e quindi pronta per cuocere qualsiasi cosa anche a distanza. E sì perché il bello di una friggitrice ad aria smart è proprio quello di poter essere avviata a distanza e quindi anche fuori casa, in modo tale da poter trovare il pranzo e la cena pronti appena si rientra. Da questo punto di vista non sbaglia un colpo ed è affidabile e perciò, secondo me, svolge il suo compito principale egregiamente. Come tutte le sue concorrenti, include diverse ricette predefinite, quindi con tempo e temperatura di cottura già impostati, per cuocere i più comuni cibi, permette di creare delle ricette personalizzate impostando tempo e temperatura di cottura, consente di adattare le ricette predefinite e di aggiornare il firmware e dà anche la possibilità di programmare una cottura, ovviamente dall’applicazione e alcune cose anche dalla rotellina.

E null’altro e questo è un po’ il suo limite perché non offre più alcuna funzionalità e impostazione, come, per esempio, la possibilità di preriscaldare. A ogni modo lei possiede tutto ciò che serve per cuocere, scongelare e per offrire un’esperienza completa e piacevole, anche perché funziona davvero bene e cuoce tutto a puntino e nel modo giusto e oltretutto è dotata anche della funzione che a metà cottura ci invita ad agitare il cibo affinché possa avvenire nel modo più omogeneo possibile.

Devo dire, inoltre, che il cestello da 3,5 litri è più che sufficiente per cucinare abbondantemente per 2 persone e che possiede un ottimo rivestimento antiaderente, che impedisce al cibo di attaccarsi a fondo così da favorire la pulizia: infatti, Mi Smart Air Fryer 3.5L non richiede particolare manutenzione in quanto le basta poco per essere lavata e pulita e poi il suo cestello e le sue griglie sono lavabili anche nella lavastoviglie, così da poter essere lavate completamente e più a fondo.

Le somme su Mi Smart Air Fryer 3.5L

Trarre delle conclusioni su Mi Smart Air Fryer 3.5L è piuttosto facile perché non possiede aspetti negativi. È una friggitrice ad aria che funziona bene, anche lato connettività, è molto precisa nella cottura, è costruita con buoni materiali, per cui è anche robusta e resistente, e possiede tutto ciò che ci si aspetterebbe da una friggitrice ad aria della sua fascia di prezzo. Anzi, include persino una griglia rimovibile in acciaio inossidabile sulla quale poggiare il cibo utile per migliorare ancor di più la cottura. Il suo unico difetto, ma è relativo, è il cestello da 3,5 litri, che potrebbe non essere sufficientemente capiente nel caso in cui si volesse cucinare per più di 2-3 persone. A ogni modo offre un rapporto qualità-prezzo invidiabile perché è disponibile all’acquisto online a un prezzo compreso fra gli 80 e 120 euro.

