In attesa dell’Amazon Prime Day 2023 che, con molta probabilità, si terrà verso la metà di luglio, il colosso dell’e-commerce non si tira di certo indietro quando si parla di offerte e, in parallelo alla Amazon Gaming Week, ha lanciato una nuova promozione su invito tramite Amazon Fashion, divisione dedicata alla moda.

Gli utenti che risultano “idonei” con la promozione (più avanti riportiamo i Termini e Condizioni), potranno usufruire del 20% di sconto su tutti i prodotti che Amazon ha incluso nella promozione, in modo da preparare al meglio tanti nuovi outfit per l’arrivo dell’estate.

Amazon Fashion: torna il 20% di sconto per pochi fortunati

Già da qualche giorno, Amazon Fashion ha lanciato una nuova promozione che permette ad alcuni fortunati utenti, che soddisfino i “Termini e Condizioni” riportati nel capitolo successivo, di usufruire del 20% di sconto su prodotti come vestiti, borse, scarpe, pantaloni e tutto ciò che rientra nella sfera della moda, competenza proprio di Amazon Fashion.

Qualora risultiate idonei (la pagina per verificare l’idoneità è raggiungibile tramite questo link), basterà seguire tre semplici passaggi per sfruttare la promozione, valida fino al prossimo 2 giugno:

Effettuare un click sul pulsante per attivare lo sconto (nel caso in cui risultiate idonei). Navigare su Amazon.it e aggiungere al carrello i prodotti della categoria moda (raggiungibili tramite questo link) idonei alla promozione, fino ad un valore complessivo di 150 euro. A questo punto il 20% di sconto verrà sottratto automaticamente dal totale al momento del pagamento.

Termini e Condizioni della promozione

Di seguito riportiamo Termini e Condizioni della promo Amazon Fashion che, come riportato poco sopra, sarà attiva fino al 2 giugno 2023:

I clienti Amazon che (i) sono stati personalmente invitati da un banner presente sul sito, tramite email, o tramite una notifica push da parte di Amazon, a cliccare sul bottone “Clicca qui per applicare la promozione” e (ii) possono vedere il banner ‘sei idoneo per questa promozione’ nella parte alta della landing page https://www.amazon.it/b?node=22779509031 (“Clienti Idonei”) potranno usufruire di uno sconto promozionale del 20% fino ad un massimo di 30€ da applicare ai prodotti della categoria moda (Vestiti, Scarpe, Gioielli, Orologi e Bagagli) su Amazon.it. L’Offerta è valida fino a un periodo di 14 giorni dall’invito e fino alle 11:59 dal giorno in cui accetti di poter usufruire del Codice Promozionale (L’”Offerta”). L’offerta scadrà alle 11:59 PM (GMT) del giorno indicato sulla pagina promozionale https://www.amazon.it/b?node=22779509031 Quest’offerta è aperta ai primi 1000 consumatori idonei che soddisfano questi termini e condizioni.

Quest’offerta ha un tempo limitato e scade dopo il giorno indicato sulla pagina promozionale https://www.amazon.it/b?node=22779509031

Ogni Cliente Idoneo può richiedere fino ad un massimo di una Offerta durante il Periodo dell’Offerta.

Il massimo benefit che i Consumatori Idonei possono ricevere da questa Offerta è un singolo sconto del 20% fino ad un Massimo di 30 € (lo “Sconto Promozionale”), da applicare sugli Articoli Idonei.

Articoli Idonei: Lo Sconto Promozionale può essere applicato soltanto sugli articoli della categoria moda (Vestiti, Scarpe, Gioielli, Orologi e Bagagli) sul sito Amazon.it . Non può essere applicato su carte regalo, prodotti digitali e contenuti, prodotti venduti da Amazon Luxury Stores, dispositivi Amazon (dispositive Kindle, Echo, Fire), libri, e-books, alcolici, prodotti alimentari per neonati e bambini, sigarette elettroniche (compresi liquidi elettronici, ricariche e accessori), spese di spedizione e gestione, confezioni regalo, offerte Warehouse Deals, prodotti venduti da venditori Amazon diversi da Amazon.it (ex: L’offerta non si applica se il venditore è “Amazon UK” o “Amazon FR”, etc) o su prodotti e servizi venduti su altri siti web.

Azioni per qualificarti per lo Sconto Promozionale: Una volta riscattata l’offerta tramite il pulsante “Applica la promozione”, il tuo sconto sarà automaticamente applicato al tuo account, e apparirà nella checkout page, nel momento in cui finalizzerai i tuoi acquisti su Articoli Idonei, e sarà attivo per un periodo di 7 giorni, fino alle 23:59, dalla data in cui vengono completate le azioni che ti qualificano come Idoneo per lo Sconto Promozionale.

Lo Sconto Promozionale sarà attivo per un periodo di 7 giorni, fino alle 23:59, dalla data in cui vengono completate le azioni che ti qualificano come Idoneo per lo Sconto Promozionale. Vedi il giorno della fine della promozione sulla pagina https://www.amazon.it/b?node=22779509031

Solo i clienti che non hanno effettuato acquisti su articoli di moda (abbigliamento, scarpe, gioielli, orologi e valigie) durante il periodo dell’offerta avranno diritto all’offerta.

Se non diversamente specificato sulla pagina della promozione o da Amazon, l’Offerta non può essere utilizzata su ordini già esistenti e non è cumulabile ad altre offerte o sconti promozionali.

Se utilizzi il nostro metodo ordine con 1-click, lo sconto non sarà applicato tuo ordine.

Lo sconto non può essere riscattato in cambio del valore in denaro e non è né trasferibile né cedibile.

Se procedi a un ordine utilizzando lo sconto e poi restituisci o annulli l’ordine, lo sconto non può essere rimborsato o riutilizzato.

I clienti che ricevono l’Offerta da enti differenti da Amazon non sono idonei ad usufruire dell’ Offerta.

Offerta non cumulabile con altre offerte relative ai medesimi prodotti.

Le spese di spedizione e imballaggio verranno applicate a ciascun articolo in conformità con le tariffe e le politiche di consegna standard di Amazon. Possono essere applicate spese di spedizione e tasse ad articoli promozionali scontati e gratuiti. I prodotti devono essere acquistati in un solo ordine e inviati alla stessa velocità a un singolo indirizzo.

All’Offerta si applicano le Condizioni Generali d’Uso e Vendita e quelle relative ai Buoni Sconto Amazon.it

Il pezzo forte della settimana resta la Amazon Gaming Week

Qualora non siate interessati alla promozione Amazon Fashion dedicata al mondo della moda, non preoccupatevi. Questa settimana è la Amazon Gaming Week, occasione per trovare in offerta tantissimi prodotti dedicati al mondo dei videogiocatori:

Inoltre, in questa settimana è attiva l’iniziativa “Gaming Week Giveaway“, con il quale gli utenti possono provare a vincere numerosi premi. Per dare uno sguardo alle altre proposte dell’iniziativa potete seguire il link qui in basso e seguire il nostro canale Telegram Prezzi.tech.

Tutte le offerte e iniziative della Amazon Gaming Week 2023

