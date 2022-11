Il Virtual Try-On di Amazon è una divertente funzionalità interattiva basata sulla realtà aumentata che può essere sfruttata per “indossare” alcuni prodotti di abbigliamento della linea Amazon Fashion per decidere quale modello sia meglio acquistare sulla gigantesca piattaforma di e-commerce.

Dopo il lancio della funzionalità per la categoria occhiali da sole avvenuto questa estate, ora Amazon permette ai consumatori di effettuare una prova virtuale anche delle sneakers di brand come New Balance, Superga, Puma, Lacoste, Reebok e nei prossimi mesi anche di tanti altri marchi.

Per rendere fruibile questa esperienza Amazon ha progettato il proprio algoritmo basato sulla tecnologia Deep Machine Learning per rilevare la posizione, l’orientamento, la scala, la segmentazione del piede, della caviglia e del pantalone, oltre che della scarpa, consentendo agli utenti di guardare il prodotto calzato sui loro piedi da ogni angolazione tramite lo smartphone.

Come effettuare la prova virtuale dei prodotti Amazon Fashion

I clienti Amazon possono scoprire la funzionalità tramite l’applicazione per iOS digitando nella barra di ricerca “Virtual Try-On”, oppure visitando il sito www.amazon.it/virtualtryon. Se invece navigano su dispositivo desktop possono scansionare il QR Code sulla pagina Virtual Try-On e tramite dispositivo iOS raggiungere facilmente il negozio online dove possono provare le sneakers toccando il pulsante “Prova virtuale” nella pagina dei dettagli del prodotto.

Tramite la fotocamera posteriore del loro dispositivo mobile i clienti possono vedere come le scarpe calzano sui loro piedi da tutte le angolazioni e in tutti i colori disponibili, in modo da poter scegliere il modello più adatto.

In più i clienti possono anche scattare una foto delle scarpe virtuali che stanno provando e condividerla con gli amici attraverso i social per chiedere un consiglio. La funzionalità Virtual Try-On di Amazon Fashion è attualmente disponibile su iOS, ma è in arrivo anche per Android.

