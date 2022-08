La divisione europea di Amazon Fashion, ramo del colosso dell’e-commerce Amazon dedicato al mondo della moda, punta a rendere lo shopping ancora più facile grazie alla funzionalità Virtual Try On, resa disponibile da questa estate su una selezione di occhiali da sole di diversi brand molto noti come Tommy Hilfiger, Polaroid e Carrera.

La funzionalità Virtual Try On sarà disponibile a partire da oggi, venerdì 12 agosto 2022, sulla categoria occhiali da sole e consentirà, comodamente da dovunque il potenziale cliente si trovi, di indossare in maniera virtuale gli occhiali da sole prima di eventualmente acquistarli, purché abbiate tra le vostre mani un iPhone.

Amazon Fashion: ecco Virtual Try On per gli occhiali da sole

Come anticipato in apertura, a partire da oggi Amazon ha dotato la propria app per iOS della nuova funzionalità Virtual Try On, esclusiva al momento della categoria “Occhiali da sole” che consentirà ai potenziali clienti di provare sul proprio viso gli occhiali da sole desiderati e vederli da ogni angolazione prima di potere effettuare l’acquisto.

Non è la prima volta che Amazon dota la propria app di funzionalità basate sulla realtà aumentata: ad esempio, per molti prodotti dell’elettronica di consumo è infatti possibile scegliere di “visualizzarli” nella propria stanza.

Il colosso dell’e-commerce è sempre alla ricerca di modi coinvolgenti e innovativi per facilitare lo shopping online ai clienti, con un occhio di riguardo nei confronti dei brand del settore moda. Virtual Try On vuole mettere in campo proprio questa necessità: si tratta di una funzione interattiva e divertente che può essere utilizzata comodamente da casa o in viaggio per informarsi e decidere quale modello sia meglio acquistare.

Nel futuro, Amazon punta ad implementare la funzionalità in altre categorie Amazon Fashion, prima fra tutte la categoria “Scarpe”: in tutta Europa, al momento, i potenziali clienti potranno provare virtualmente oltre 1500 occhiali da sole di marchi famosi come Tommy Hilfiger, Polaroid, Carrera, Hugo Boss e tanti altri.

Di seguito riportiamo le parole di Ruth Diaz, Vicepresidente di Amazon Fashion Europe:

“Siamo entusiasti di introdurre una nuova e innovativa funzionalità per i clienti Amazon Fashion. Insieme alla tecnologia Virtual Try On adesso è facile trovare online, in modo facile e divertente, il paio di occhiali perfetto. Non vediamo l’ora di poter vedere il riscontro dei nostri clienti e dei brand per offrire un’esperienza VTO sempre migliorata insieme all’arrivo di nuove categorie di prodotti.”

La seguente galleria d’immagini mostra, in alcuni scatti consecutivi, il semplice funzionamento di Virtual Try On che, per completezza di informazione, illustreremo nel paragrafo successivo.

Come utilizzare la funzionalità Virtual Try On

A partire da oggi, dunque, l’app di Amazon per iOS, scaricabile gratuitamente attraverso l’App Store di Apple, accoglie la nuova funzionalità Virtual Try On (VTO), una funzionalità molto semplice da utilizzare. Scopriamo come fare:

Aprire l’app Amazon Raggiungere la sezione Amazon Fashion (ovvero quella dedicata alla moda) Scegliere la categoria “Occhiali da sole” Verrà evidenziata la selezione di occhiali da sole disponibili alla prova virtuale. A questo punto, sarà sufficiente trovare il paio di occhiali desiderato e aprire la pagina coi dettagli del prodotto. Cliccare il pulsante “Virtual Try On”, presente in evidenza all’interno della pagina stessa. Utilizzare la telecamera frontale del telefono per vedere apparire gli occhiali sul proprio viso.

Tra le peculiarità di Virtual Try On, il colosso dell’e-commerce ha deciso di implementare anche la possibilità di scattare una foto con gli occhiali del desiderio indosso, in modo da poterla condividere con i propri amici tramite i social media.

Occhiali da sole compatibili con la funzionalità Virtual Try On su Amazon Shopping

Si tratta sicuramente di una funzionalità interessante che potrebbe diventare un punto fermo tra le proposte di Amazon Fashion, visto che potrebbe rivelarsi un ulteriore strumento utile per ridurre il numero di resi ricevuti, per insoddisfazione nei confronti del prodotto, da parte dei clienti. Tra qualche mese scopriremo se questa scommessa sarà vinta o meno da Jeff Bezos e soci.

