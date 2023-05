A inizio gennaio Sony ha annunciato “Project Leonardo”, un nuovo controller per PlayStation 5 focalizzato sull’accessibilità, e finalmente siamo in grado di dargli un’occhiata più da vicino. Il nome commerciale è Access: grazie al post pubblicato sul blog ufficiale di PlayStation possiamo scoprire nel dettaglio cosa è in grado di fare e goderci nuove immagini, anche dell’interfaccia.

Si chiama Access il nuovo controller accessibile di Sony per PS5

L’accessibilità è un tema decisamente importante in ogni momento, anche all’interno del mondo dei videogiochi, ma Sony ha scelto il mese di maggio per rilasciare maggiori dettagli sul suo nuovo controller per PlayStation 5. Non si tratta di un mese casuale, visto che proprio ieri si è celebrata la Giornata mondiale di sensibilizzazione sull’accessibilità. Il nome del nuovo controller presentato durante il CES di inizio anno è Access, ed è piuttosto esplicativo.

Si tratta di uno nuovo kit per controller estremamente personalizzabile e accessibile, studiato e progettato per aiutare gli utenti con disabilità a godersi i loro giochi preferiti più comodamente e più a lungo. Sviluppato con la collaborazione di esperti in materia, include un’ampia gamma di cappucci levette e tasti intercambiabili, grazie ai quali gli utenti possono creare senza limitazioni diversi layout in base a forza, raggio di movimento ed esigenze fisiche personali. Possono anche regolare la distanza della levetta analogica dal controller.

Ciascun kit Access offre infatti quanto segue:

cappucci levette analogiche (cappucci levette standard, a cupola e sfera)

cappucci tasti di diverse forme e dimensioni, tra cui: Pillow button caps Flat button caps Wide flat button cap (che copre due cavità per tasti) Overhang button caps (per i giocatori con mani piccole in quanto posizionati più vicino al centro) Curve button caps (che possono essere premuti se posizionati lungo la parte superiore o tirati se posizionati lungo la parte inferiore del controller)

Etichette cappucci tasti intercambiabili per contrassegnare facilmente gli input che i giocatori mappano su ciascun tasto

Il controller può essere utilizzato liberamente su superfici piane, orientato a 360 gradi o fissato a un supporto AMPS o a un treppiede. Offre quattro porte AUX da 3,5 mm grazie alle quali i giocatori possono integrare i propri interruttori, tasti o levette analogiche speciali.

Sony ha deciso di svelare un’anteprima dell’interfaccia utente: il nuovo controller offre infatti diversi modi per creare impostazioni e configurazioni personalizzate, in modo che ciascuno si possa trovare a proprio agio. I giocatori possono selezionare l’orientamento, mappare, attivare, disattivare i tasti, mappare due input diversi sullo stesso tasto, creare e memorizzare profili di controllo in base ai giochi e ai generi, come guida o combattimento.

Sony consente di utilizzare simultaneamente fino a due controller Access e un controller DualSense (anche Edge) come un unico controller virtuale, permettendo agli utenti di combinarli o giocare collaborando con altri. Esattamente come con il DualSense Edge, possono anche ottimizzare la posizione iniziale e la sensibilità dell’input. Non manca ovviamente la possibilità di regolare le zone morte e la sensibilità delle levette.

In più, Access è dotato di una modalità di attivazione/disattivazione che permette di regolare il comportamento di ogni tasto perché funzioni come un tasto “blocco maiuscole” di una tastiera. Un esempio di utilizzo potrebbe essere l’acceleratore di un’auto in un gioco di guida: questa funzione consentirebbe di non dover tenere sempre premuto il pulsante corrispondente. Sony ha anche pubblicato un video che mostra le varie iniziative in corso dei team di sviluppo per rendere i giochi sempre più accessibili.

La casa nipponica annuncia che nei prossimi mesi rilascerà ulteriori informazioni, ovviamente insieme alla data di uscita sul mercato di Access per PlayStation 5. Continuate a seguirci perché torneremo sull’argomento.

