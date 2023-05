Si concretizza l’accordo decennale tra NVIDIA e Microsoft, annunciato a febbraio: su NVIDIA GeForce NOW è infatti in arrivo Gears 5, il primo titolo Xbox di una lunga lista di giochi pronti a sbarcare sul cloud.

Gears 5 è il primo titolo Xbox ad arrivare su NVIDIA GeForce NOW

Gears 5 è l’ultimo titolo della popolare saga di The Coalition e consente di giocare in single player (grazie alla modalità campagna) o in multigiocatore. Gli utenti potranno godersi il titolo in streaming su NVIDIA GeForce NOW, anche su più dispositivi grazie ai server ad alte prestazioni e al cloud gaming. Il gioco arriva giusto in tempo per approfittare dello sconto del 40% sui 6 mesi di abbonamento Priority, che terminerà proprio questo finesettimana.

In più, con la versione 2.0.52, l’aggiornamento dell’app GFN porta con sé i tag promozionali ai giochi sulle app per PC e macOS, che consentono agli utenti di vedere più facilmente i punti salienti e interessanti, come i DLC, gli sconti, i giochi gratuiti e non solo. In questi giorni, oltre a Gears 5, sono stati resi disponibili in streaming su NVIDIA GeForce NOW anche Tin Hearts (lancio su Steam il 16 maggio) e The Outlast Trials (lancio su Steam il 18 maggio).

Grazie alla collaborazione tra NVIDIA e Microsoft, a breve arriveranno gli annunci di altri titoli per Xbox PC da Steam, a partire da Deathloop, Grounded e Pentiment, in uscita il 25 maggio 2023. Nei prossimi mesi arriverà anche il supporto al Microsoft Store.

