NVIDIA registra un nuovo passo in avanti nel suo programma di rinnovamento del mercato GPU iniziato nella seconda metà dello scorso anno con il lancio dei primi modelli RTX Serie 40. L’azienda, infatti, annuncia oggi il debutto della nuova NVIDIA RTX 4060 Ti, pronta ad arrivare sul mercato in due varianti, e anticipa il prossimo lancio della NVIDIA RTX 4060, che sarà la novità di casa NVIDIA per la prossima estate.

Le tre nuove schede puntano a conquistare la fascia media, garantendo ai videogiocatori tutte le risorse per un gaming a 1080p ad altissimo frame rate (come vedremo, anche grazie al sempre più essenziale apporto del DLSS 3). Vediamo tutti i dettagli in merito alle caratteristiche tecniche, ai prezzi e alla data di lancio delle nuove schede NVIDIA che vanno ad arricchire la gamma RTX Serie 40.

NVIDIA presenta la nuova famiglia RTX 4060: tre modelli per coprire tutta la fascia media

NVIDIA presenta ufficialmente la nuova famiglia RTX 4060. L’azienda ha sollevato il sipario sulla nuova RTX 4060 Ti che arriverà sul mercato, inizialmente, nella variante “base” da 8 GB di memoria. Successivamente, a questa variante si affiancherà una seconda versione con ben 16 GB di memoria dedicata. In rampa di lancio, inoltre, c’è anche la RTX 4060 “liscia” che avrà solo una versione con 8 GB di memoria dedicata.

La nuova famiglia RTX 4060 racchiude i modelli destinati a diventare i “best seller” di NVIDIA nel corso dei prossimi mesi. Come chiarito dall’azienda in fase di presentazione, infatti, 4 delle 5 schede video più popolari tra i videogiocatori sul mercato (con riferimento alle statistiche di Steam pubblicate ad aprile 2023) appartengono alla serie 60 della gamma RTX.

In più, il 77% dei giocatori non va oltre il 1080p per il gaming. Questa risoluzione sarà il vero “campo di gioco” delle nuove schede che costituiscono la famiglia RTX 4060 appena svelata da NVIDIA. Come anticipato in precedenza, si parte dalla RTX 4060 Ti che porterà in una fascia di prezzo più bassa rispetto alla recente RTX 4070 sia la nuova architettura Ada Lovelace che il nuovo DLSS 3, vera e propria marcia in più per tutte le schede NVIDIA di nuova generazione.

Leggi anche: Recensione Gigabyte AERO OC GeForce RTX 4070: fondamentale il DLSS 3

Le specifiche delle nuove NVIDIA RTX 4060 e 4060 Ti

La nuova NVIDIA RTX 4060 Ti si presenta con una capacità di calcolo di ben 22 TFPLOP, staccando nettamente la RTX 3060 Ti. Da notare che NVIDIA dichiara un TGP di 160 W che risulta sensibilmente più basso rispetto ai 200 W della RTX 3060 Ti. L’efficienza si evidenzia anche dal consumo medio in gaming che passa da 197 W a 140 W, confermando le grandi capacità dell’architettura di nuova generazione.

Per quanto riguarda la RTX 4060, invece, ci sono fino a 15 TFLOP. La scheda garantisce prestazioni superiori rispetto alla RTX 3060 anche se la riduzione della memoria disponibile (da 12 GB a 8 GB) farà storcere il naso a diversi appassionati. La RTX 4060 presenta un consumo in gaming di 110 W con un TGP di 115 W, decisamente inferiore ai 170 W della RTX 3060.

La combinazione dell’architettura Ada Lovelace con il DLSS 3 si traduce in un passo in avanti in termini di performance davvero enorme. Nell’immagine qui di sotto vengono chiarite le prestazioni nel gaming a 1080p garantite dalla nuova RTX 4060 Ti nel confronto con la RTX 3060 Ti e con la RTX 2060 Super. Sfruttando il sistema di generazione dei frame garantito dal DLSS3, infatti, la RTX 4060 Ti stacca la 3060 Ti in modo netto, con prestazioni incrementate fino a 1,7 volte.

Senza il DLSS, invece, il guadagno prestazionale è nettamente inferiore (fino a 1,15 volte). Il sistema di generazione dei frame, in ogni caso, è un elemento centrale della strategia di NVIDIA per il settore del gaming e non può essere trascurato in fase di valutazione delle reali prestazioni di una scheda video, almeno per quanto riguarda le sue capacità nella riproduzione dei giochi.

Risultati analoghi arrivano dal confronto tra RTX 4060 e RTX 3060. In questo caso, la nuova scheda di NVIDIA registra prestazioni fino a 1,7 volte superiori rispetto alla scheda precedente. Il miglioramento si riduce a 1,2 volte, però, se non si considera il sistema di generazione dei frame. Il salto in avanti in termini di performance rispetto alla RTX 2060 è ugualmente significativo (fino a 2,3 volte con il DLSS).

I primi benchmark in gaming delle nuove RTX 4060 e 4060 Ti

Nella galleria qui di sotto potete dare un’occhiata a svariati benchmark diffusi da NVIDIA per le nuove RTX 4060 Ti da 8 GB e 16 GB oltre che per la RTX 4060. I risultati sono notevoli e il passo in avanti generazionale è significativo, soprattutto considerando l’apporto del sistema di generazione dei frame. I benchmark riguardano il gaming a 1080p ma la nuova scheda ha tutte le carte in regola anche per garantire tante soddisfazioni ad una risoluzione maggiore.

NVIDIA RTX 4060 e 4060 Ti: data di lancio e prezzi di tutte le versioni

La nuova famiglia di schede video di NVIDIA si prepara al debutto commerciale. In una prima fase, però, NVIDIA distribuirà esclusivamente la RTX 4060 Ti da 8 GB. Per questo modello, infatti, le vendite partiranno il prossimo 24 di maggio.

L’azienda ha già comunicato il prezzo che sarà pari a 399 dollari ovvero 200 dollari in meno rispetto alla RTX 4070. Per il mercato europeo, quindi, possiamo ipotizzare un listino di 499 euro con le varie custom già programmate pronte a piazzarsi poco al di sopra dei 500 euro.

Per completare la gamma sarà necessario attendere il prossimo mese di luglio. Tra circa due mesi, infatti, NVIDIA avvierà le vendite sia della RTX 4060 Ti da 16 GB, probabilmente il modello più atteso del trio, che andrà a posizionarsi esattamente a metà tra la versione da 8 GB e la RTX 4070.

Il prezzo comunicato dall’azienda, infatti, è di 499 dollari che potrebbero diventare 599 euro, più o meno. Sempre a luglio ci sarà il debutto ufficiale della RTX 4060. In questo caso, però, NVIDIA non ha ancora diffuso alcun dettaglio in merito al listino prezzi della scheda che, in attesa del debutto della RTX 4050, diventerà la nuova entry level della gamma NVIDIA RTX 40.

Sarà interessante capire quale sarà la scelta di NVIDIA in questo caso. Se la RTX 4060 Ti partirà effettivamente da 499 euro, la RTX 4060 liscia potrebbe posizionarsi a 399 euro andando ad occupare la fascia di prezzo a cui oggi è possibile acquistare la RTX 3060 da 12 GB (le varianti da 8 GB sono più vicine ai 300 euro attualmente).

Tutte le schede della gamma NVIDIA RTX 4060 arriveranno sul mercato italiano e saranno disponibili su Amazon oltre che nei siti dei principali rivenditori. Maggiori dettagli in merito alla commercializzazione nel nostro Paese arriveranno, di certo, a breve.

Leggi anche: Recensione NVIDIA GeForce RTX 4090 Notebook: ora i portatili gaming hanno una marcia in più