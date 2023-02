Microsoft ha annunciato di aver siglato un accordo con NVIDIA per portare i giochi Xbox per PC su GeForce Now, la piattaforma di cloud gaming dell’azienda con più di 25 milioni di utenti attivi in 100 Paesi. L’annuncio è stato fatto dal presidente di Microsoft, Brad Smith, durante una conferenza stampa a Bruxelles in cui ha cercato di convincere i regolatori dell’Unione Europea ad approvare l’acquisizione di Activision Blizzard da parte della casa americana.

I giochi Xbox arrivano in streaming in cloud su GeForce Now

L’accordo, della durata di 10 anni e riferito ai soli diritti di streaming, prevede che i giochi Xbox per PC saranno disponibili su GeForce Now, ma i giocatori dovranno comunque acquistare i titoli individualmente prima di poterli giocare sulla piattaforma. Microsoft ha inoltre promesso di rendere i propri giochi disponibili per lo streaming indipendentemente dal fatto che siano stati acquistati sullo store di Windows, Steam o Epic Games.

Nella stessa conferenza stampa, Smith ha anche annunciato un accordo decennale con Nintendo per portare la famosa serie di Call of Duty sulle console Nintendo. Un accordo simile è stato proposto anche alla diretta rivale Sony, ma al momento non ha firmato la proposta probabilmente perché si sta opponendo all’acquisizione di Activision da parte di Microsoft, che se dovesse andare in porto rafforzerebbe ancora di più l’immagine del colosso di Redmond.

Di mentalità diversa è invece NVIDIA, che ha rilasciato un comunicato stampa a sostegno dell’acquisizione di Activision da parte di Microsoft, sostenendo che l’accordo offrirà maggiori opzioni ai giocatori. Tutto ciò potrebbe però non essere sufficiente per convincere i regolatori dell’Unione Europea ad approvare l’acquisizione, poiché la CMA (Competition and Markets Authority) del Regno Unito ha espresso preoccupazione per i servizi di cloud gaming nell’ambito della sua indagine.

