Dopo aver implementato in Bing AI GPT-4, il più recente modello di linguaggio, quello finora riservato a ChatGPT Plus, Microsoft continua a migliorare i suoi servizi con nuove funzioni basate sull’intelligenza artificiale. Nella giornata di ieri l’azienda ha infatti annunciato alcune novità che riguardano Bing relative soprattutto all’utilizzo su smartphone attraverso Bing Chat, Edge, Skype e SwiftKey. Arrivano ad esempio gli widget per iOS e Android con cui accedere rapidamente a Bing Chat, le conversazioni multi-dispositivo con Bing, gli input vocali disponibili in più lingue e altro ancora.

Le novità di Microsoft Bing AI sulle app per smartphone

Nuove funzioni per Bing Chat

Non tutte le novità annunciate da Microsoft sono disponibili da subito, ma ci vorranno alcuni giorni per ritrovarle nelle versioni per dispositivi mobili e desktop. Fra le più curiose c’è ad esempio la possibilità di aggiungere il widget di Bing Chat sulla schermata principale degli smartphone Android e iOS, una novità che facilita l’interazione con il chatbot di Microsoft, che accoglie sia del testo digitato che le interazioni vocali.

Altrettanto interessanti sono le conversazioni con il chatbot Bing AI fra piattaforme diverse, cioè la possibilità di continuare una sessione iniziata da desktop su smartphone, e viceversa. Si tratta anche in questo caso di una funzione che arriverà prossimamente sia su Android che su iOS, sarà disponibile dalla prossima settimana secondo quanto dichiarato dall’azienda.

L’altra novità di Bing AI riguarda invece la comprensione vocale e di lingue differenti. Microsoft al riguardo parla in maniera generica di un incremento del supporto di nuove lingue compatibili con gli input vocali, e di un miglioramento della qualità delle chat non in lingua inglese, anche in questo caso senza specificare alcunché.

Le novità IA di Edge

Oltre a Bing Chat, Microsoft ha annunciato anche alcune nuove funzioni legate all’intelligenza artificiale per il suo browser Edge. Ci sono ed esempio le chat contestuali, anche qui legate al chatbot suddetto, e che permettono all’utente di ottenere un riassunto di una determinata pagina web che si sta visualizzando in maniera molto semplice.

Dall’app per smartphone di Edge basta fare clic sull’icona di chat e chiedere qualcosa, un riepilogo di una pagina per l’appunto, ma anche molto altro, ad esempio quale tipo di vino è adatto a un determinato piatto che si sta visualizzando, come mostra Microsoft in questo esempio.

Su frequenze simili si posizionano anche le selezioni intelligenti del testo, parte di un’opzione che permette all’utente di approfondire un sintagma, una parola o qualsiasi altra cosa selezioni di un testo, selezione che avvia una conversazione con Bing AI inerente con cui ottenere maggiori informazioni.

Anche queste due funzioni arriveranno prossimamente, ma non si sa quando per ora.

Le novità di Skype e SwiftKey

Ci sono alcune nuove funzioni anche per app come SwiftKey e Skype. La prima integra un’opzione di composizione dei messaggi con l’IA, che si aggiunge alla ricerca e alla possibilità di chattare con Bing fornendo una bozza in base ai parametri dati dall’utente. Basta digitare tramite l’opzione il tono del messaggio, la lunghezza e altre informazioni da usare in base a ciò che si ha in mente per far sì che l’intelligenza artificiale restituisca una bozza da modificare o da usare direttamente con SwiftKey per inviare una e-mail, scrivere un messaggio o una qualsiasi altra idea.

Microsoft ha annunciato che il rilascio di questa funzione è già partito ieri, sia sulle app per iOS che per Android, a differenza dell’accesso diretto dalla tastiera del traduttore IA, che arriverà invece a partire dalla prossima settimana.

Per quanto riguarda infine Skype, le novità riguardano l’accesso di Bing nelle chat di gruppo. Entro pochi giorni Microsoft integrerà questa opzione in ogni chat di Skype, come supporto utile per nuove idee, come un mezzo per arricchire le conversazioni alla bisogna.

Trovate maggiori dettagli e qualche video dimostrativo in più all’interno di questa pagina del blog di Microsoft Bing.

