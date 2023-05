Le offerte con coupon lanciate ieri sono parecchie e permettono di risparmiare fino a 100 euro extra: i prodotti tech coinvolti dall’iniziativa sono tantissimi, ma tra le proposte più interessanti c’è senza dubbio quella che riguarda iPhone 14, acquistabile con circa 400 euro di sconto rispetto al prezzo di listino consigliato da Apple. Vediamo come.

400 euro di sconto per iPhone 14 128 GB grazie a questo coupon

iPhone 14 è il modello “base” della gamma più recente, lanciata come di consueto durante il mese di settembre e composta in tutto da quattro smartphone (completano il quadro iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max). Il dispositivo condivide con il modello Plus il processore A15 Bionic, aggiornato rispetto a quello presente sui prodotti dell’anno precedente con l’implementazione di un chip grafico a 5 core, ma risulta decisamente più compatto grazie al display OLED da 6,1 pollici: quest’ultimo offre una risoluzione 2532 x 1170 (460 ppi), un refresh rate tradizionale (60 Hz) e il consueto notch (solo i modelli Pro possono contare sulla Dynamic Island).

Lo smartphone dispone di una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 12 MP (con OIS) e sensore ultra-grandangolare da 12 MP, uno zoom ottico 2x e una fotocamera anteriore da 12 MP con supporto allo sblocco con Face ID. La batteria è da 3279 mAh, ma secondo Apple è sufficiente per un’autonomia di 20 ore di riproduzione video: la ricarica arriva fino a 25 W e consente di tornare al 50% in circa 30 minuti.

iPhone 14 è stato lanciato al prezzo consigliato di 1029 euro (versione 128 GB), ma grazie all’offerta di eBay potete acquistarlo con 400 euro di sconto, a 699,90 euro nella colorazione nera. Per far scendere la cifra dovete digitare il coupon MAGGIO23EDAYS nel campo dedicato ai codici promozionali. Se siete interessati potete procedere seguendo il link qui sotto, mentre più in basso potete consultare la nostra recensione. Il venditore offre decine di migliaia di feedback (più del 99% positivi) e il pagamento tramite PayPal (con eventuale rateizzazione in tre mesi a tasso zero).

