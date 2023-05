Apple si prepara a lanciare la sua prossima generazione di Silicon M3, con Mark Gurman di Bloomberg che suggerisce che il colosso tecnologico rilascerà i primi Mac con chip M3 alla fine del 2023 o all’inizio del 2024.

Nella sua ultima newsletter Power On, Gurman si addentra nei dettagli della serie M3 di Apple, basandosi sui registri degli sviluppatori delle app eseguite sui prototipi di Mac M3. La fonte di Gurman, che ha previsto con precisione le configurazioni precedenti dei chip, indica che il chip M3 Pro avrà 12 core CPU, 18 core GPU e 36 GB di RAM.

Se la configurazione del chip M3 Pro attualmente in fase di test dovesse diventare realtà, avrà due core CPU e due core GPU in più rispetto al chip M2 Pro, nonché 4 GB di RAM massima in più. Aumenti simili molto probabilmente si potranno prevedere anche sui chip M2 base, Max e Ultra.

Il chip Apple Silicon M3 Pro dovrebbe presentare 12 core in totale, 6 ad alte prestazioni e 6 di efficienza. Questo riflette ciò che Apple ha fatto con il passaggio da M1 a M2, dove l’aumento dei core è stato dovuto a un maggior numero di core di efficienza, mentre il numero di core ad alte prestazioni è rimasto lo stesso.

La linea di chip M3 sarà prodotta utilizzando un processo di fabbricazione a 3 nanometri. Questa migliore densità di fabbricazione non solo consente una maggiore densità di core, ma implica anche che le prestazioni di ogni core aumenteranno. Pertanto non si tratta solo di confrontare il numero dei core rispetto alla precedente generazione, perché lo stesso numero di core dovrebbe essere più veloce su M3 rispetto a M2.

I primi Mac con chip M3 già alla fine dell’anno?

Secondo Gurman, Apple sta già lavorando alle versioni M3 di MacBook Pro, MacBook Air e iMac. Tuttavia, è previsto il lancio di un MacBook Air da 15 pollici con chip M2 alla WWDC di giugno, quindi è auspicabile un lancio dei chip di nuova generazione alla fine del 2023 o, al massimo, nei primi mesi del 2024.

Apple ha introdotto per la prima volta il chip M1 nel 2020, che è stato accolto con grande entusiasmo per le sue prestazioni e l’efficienza energetica. Il chip M1 è stato poi seguito dai chip M1 Pro e M1 Max nel 2021, appositamente progettati per il MacBook Pro. Con i chip M3 all’orizzonte, è chiaro che l’azienda sta rafforzando il suo impegno nei confronti dei chip proprietari.

L’abbandono dei processori Intel in favore di qualcosa creato in casa ha permesso ad Apple di avere un maggiore controllo del suo ecosistema hardware e software, che ha portato a significativi miglioramenti delle prestazioni e dell’efficienza energetica.

Come sempre, sebbene Gurman si sia rivelato in passato una fonte affidabile, è importante prendere queste notizie con le dovute pinze, anche perché secondo altre fonti la produzione dei chip M3 sarebbe rallentata per problemi tra TSMC ed Apple.

Potrebbe interessarti anche: Migliori Macbook di maggio 2023