Garmin ha presentato nella giornata di oggi un nuovo sportwatch dedicato ai golfisti. Si chiama Garmin Approach S70 e ha dalla sua varie peculiarità che lo rendono molto particolare, come i 43.000 campi da golf precaricati, le tante statistiche di gioco, funzioni di calcolo della traiettoria dei colpi per stimare dove cadrà la pallina e altre particolarità. Ma scopriamone i principali dettagli.

Caratteristiche, funzioni e immagini di Garmin Approach S70

Garmin Approach S70 è uno smartwatch che si presenta con una cassa da 42 e da 47 mm che integra rispettivamente uno schermo da 1,2″ e da 1,4″. In entrambi i casi sono dei display AMOLED rotondi con risoluzione 390 x 390 pixel e 454 x 454 pixel, in ordine, touchscreen e con modalità always-on display opzionale, abbracciati da una ghiera in ceramica e protetti da lenti Corning Gorilla Glass 3.

Per quanto riguarda la durata della batteria, il modello più grande promette fino a 16 giorni di autonomia e fino a 20 ore in modalità GPS, numeri che scendono rispettivamente a 10 giorni e a 15 ore per la versione da 42 mm.

Completa la dotazione di sensori di Garmin Approach S70, che può contare su cardiofrequenzimetro, pulsossimetro, accelerometro, giroscopio, bussola, altimetro barometrico, sensore della luce ambientale, e sui principali sistemi di posizionamento GPS, GLONASS e Galileo.

Bluetooth, ANT+ e Wi-Fi sono presenti per quanto riguarda la connettività, sportwatch che si possono collegare a smartphone Android e iPhone e che offrono anche alcune funzioni smart di base, come la possibilità di leggere le notifiche e di rispondere con dei messaggi preimpostati (solo con dispositivi Android), di gestire la musica e di archiviarla, di effettuare pagamenti contactless tramite Garmin Pay, e altro.

Nonostante sia un orologio espressamente dedicato a chi ama il golf, Garmin Approach S70 vanta un ampio catalogo di sport precaricati, sia di resistenza che non. E lo stesso discorso vale per le funzioni sanitarie, considerando la presenza dell’HRV Status per gestire il recupero e il proprio stato fisico in base alle proprie condizioni di salute, c’è la funzione di monitoraggio dell’energia Body Battery, il monitoraggio avanzato del sonno in fasi, il rilevamento dello stress, del ciclo mestruale e della gravidanza e altro ancora.

Di particolare questo nuovo smartwatch di Garmin ha tuttavia una serie di funzioni dedicata ai golfisti, come anticipato. Innanzitutto sono precaricati oltre 43.000 campi da golf sulle mappe CourseView di tutto il mondo, fra l’altro aggiornabili, c’è la funzione Virtual Caddie migliorata che fornisce suggerimenti per migliorare la propria tecnica in base a determinati fattori quali il vento, la quota e i dati di swing cui si aggiunge il monitoraggio dei dati della dispersione del tiro.

Da segnalare anche la funzione Playslike distance migliorata per misurare la distanza dei colpi, il Green Contour che visualizza la direzione della pendenza del green, i cui dati sono visualizzabili fra l’altro anche con la funzione Green View. Mentre per tenere traccia dei dati e del punteggio c’è lo strumento AutoShot che traccia la distanza dei colpi rilevata e si associa ai sensori di rilevamento esterni come Approach CT10 (venduto a parte). Completano il quadro delle funzioni dedicate al golf di Garmin Approach S70 la funzionalità direzionale PinPointer e la Hazard View per quanto riguarda la distanza.

Prezzi e disponibilità di Garmin Approach S70

Garmin Approach S70 è stato presentato oggi sul mercato italiano, dove è in vendita nella versione da 42 mm in grigio e bianco al prezzo di 699,99 euro, mentre 749,99 euro è il prezzo del modello da 47 mm, disponibile nel solo colore nero. Entrambi sono disponibili all’acquisto direttamente sul sito web di Garmin, ma ci aspettiamo di trovarli presto anche su Amazon.

